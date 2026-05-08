İzmir'de 9 Mayıs alarmı! GDZ Elektrik'ten saatlerce sürecek elektrik kesintisi için kritik uyarı!

İzmir'de 9 Mayıs Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri birçok ilçeyi etkileyecek. GDZ Elektrik'in bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler öncesinde vatandaşlara "tedbirinizi alın" uyarısı yapıldı. Özellikle uzun süreli kesintilerin yaşanacağı bölgelerde elektronik cihazlar ve günlük planlar için dikkat çağrısı geldi.

9 Mayıs Cumartesi 2026

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Çaltılıdere

Yalı

BALÇOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00
Çetin Emeç

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 10:30 - 14:30
Sadıkpaşa
Zeytinova
Yusuflu
Yakacık
Turan
Sarıyurt
Yeni
Alankıyı
Alanköy
Buruncuk
Çenikler
Dereköy
Ergenli
Gaziler
Hisarlık .
Kabaağaç
Karahayıt
Karapınar
Kızılkeçili
Kızıloba
Lütuflar
Bıyıklar
Camii
Demircilik
Fatih
Hacı İbrahim
Hatay
Kurt
Mithatpaşa
Orta

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Yenikent

Zeytindağ

Aşağıkırıklar

Tekkedere

Saat : 11:00 - 15:00

Hamzalısüleymaniye

Gökçeyurt

Çitköy

Avunduruk

Yukarıkırıklar

Ahmetbeyler

Üçtepe

Mahmudiye

Kaleardı

Saat : 14:00 - 17:00


Bozköy

Kurfallı

Ovacık

İslamsaray

Fatih

Karahıdırlı

Eğrigöl

Armağanlar

Saat : 9:00 - 15:00

Yukarıkırıklar

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Egemenlik

Gürpınar


BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00

Kaynaklar Merkez

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Ildır

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Balatçık


DİKİLİ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Demirtaş

Çandarlı

Saat : 9:00 - 17:00

Cumhuriyet

FOÇA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Yeniköy

Ilıpınar
Hacıveli
Yenibağarası

Kemal Atatürk

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:30

Limontepe

Ali Fuat Erden

Bahriye Üçok

Gazi

Umut

Saat : 14:00 - 14:30


Saat : 9:00 - 13:00

Yüzbaşı Şerafettin

Limontepe

Gazi

Cennetçeşme

Ali Fuat Erden


KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Küçükbahçe

Eğlenhoca

Kösedere

Yayla

Saat : 9:00 - 15:00

Mordoğan

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Bahariye

Bahçelievler


KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Çambel

Aşağıkızılca

Akalan

Sütçüler

Mehmet Akif Ersoy

Yukarıkızılca Merkez

Saat : 10:00 - 14:00

Sütçüler ( Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri Yaman Sk. Akevler Cd. Akalan Köyü )

Saat : 9:30 - 16:00

Armutlu Hürriyet

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet


KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Yeşildere ( Kabaklı Küme Evleri )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Yılanlı

Saat : 9:00 - 15:00

Zafer

Hürriyet

Küçükavulcuk

Büyükavulcuk

Yolüstü

Ocaklı

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Turgut

Ulamış

İhsaniye

SELÇUK / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Belevi


Saat : 9:30 - 17:00

Havutçulu

Gökçealan

Çamlık

Acarlar

Sultaniye

Cumhuriyet

14 Mayıs


TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:30

Adnan Menderes

Saat : 9:00 - 16:30

Atatürk

URLA / İZMİR
Kesinti ID : 3698184

Saat : 10:30 - 16:30

Uzunkuyu

Zeytineli

Saat : 10:30 - 11:00

Uzunkuyu

Zeytinler

Birgi

Barbaros

Zeytineli

Saat : 16:00 - 16:30

Birgi

Zeytinler

Zeytineli

Uzunkuyu

Barbaros


Saat : 10:00 - 16:00


Bademler

Saat : 10:00 - 14:00


Yelaltı

Hacı İsa

Yenikent

Saat : 9:00 - 15:00


Balıklıova

Saat : 11:00 - 17:00

Yenice

