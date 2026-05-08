HaberlerGaleri İzmir’de 9 Mayıs alarmı! GDZ Elektrik'ten saatlerce sürecek elektrik kesintisi için kritik uyarı!
İzmir’de 9 Mayıs alarmı! GDZ Elektrik'ten saatlerce sürecek elektrik kesintisi için kritik uyarı!
İzmir'de 9 Mayıs Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri birçok ilçeyi etkileyecek. GDZ Elektrik'in bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler öncesinde vatandaşlara "tedbirinizi alın" uyarısı yapıldı. Özellikle uzun süreli kesintilerin yaşanacağı bölgelerde elektronik cihazlar ve günlük planlar için dikkat çağrısı geldi.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İzmir’de 9 Mayıs Alarmı! GDZ Elektrik'ten saatlerce sürecek elektrik kesintisi için kritik uyarı
9 Mayıs Cumartesi 2026
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Çaltılıdere
Yalı
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00 Çetin Emeç
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:30 - 14:30 Sadıkpaşa Zeytinova Yusuflu Yakacık Turan Sarıyurt Yeni Alankıyı Alanköy Buruncuk Çenikler Dereköy Ergenli Gaziler Hisarlık . Kabaağaç Karahayıt Karapınar Kızılkeçili Kızıloba Lütuflar Bıyıklar Camii Demircilik Fatih Hacı İbrahim Hatay Kurt Mithatpaşa Orta