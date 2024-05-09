İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Barbaros ( Urgancı Sk. Saraçlar Çarşısı Sk. Papuçcular Arastası Sk. Mescit Altı Sk. Eski Bahçıvan Pazarı Sk. Bankalar Cd. 1. Manifaturacılar Çarşısı Şadırvan Cd. İplik Pazarı Sk. Çizmeciler Arastası Sk. )
Atmaca ( Şadırvan Cd. Karaca Ahmet Cd. )
Turabey ( Eski Buzhane Çk. Bankalar Cd. )
Kesinti saati: 9:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Atmaca ( Hacı İlyas Cd. 7. Sk. Hacı İlyas Mescit Cd. Karcı Çk. Serdar Çk. Çıban Dede Sk. İncirli Mescit Cd. )
Gazipaşa ( 3. Çk. Hacı İlyas Cd. Külahbaş Sk. Yılanlı Sk. İncirli Mescit Cd. )
Zafer ( Hacı İlyas Cd. )
Kesinti saati: 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Dağıstan
Kaşıkçı ( Kaşıkçı Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI )
Sindel
Kesinti saati: 10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları