  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (9 Mayıs Perşembe) birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorularına yanıt arıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2024 11:12

İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Yenişakran ( VALİ KAZIM DİRİK 3156. Sk. 2. ÇEVRE YOLU 3150 155. Sk. 3165 174. Sk. 176. Sk. Namık Kemal Cd. İzmir Çanakkale Yolu 3172 VALİ KAZIM DİRİK 3156. Sk. 2. ÇEVRE YOLU 3150 155. Sk. 3165 174. Sk. 176. Sk. Namık Kemal Cd. İzmir Çanakkale Yolu 3172 )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Lütuflar

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Turan ( Cumhuriyet Sk. Turan Köy İç Yolu Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Dere Küme Altı Evleri Mevki Çoban Sk. Yeni Sk. Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Cumhuriyet Sk. Turan Köy İç Yolu Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Dere Küme Altı Evleri Mevki Çoban Sk. Yeni Sk. Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE KABAKÇI BAHÇE )

Yusuflu

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Barbaros ( Urgancı Sk. Saraçlar Çarşısı Sk. Papuçcular Arastası Sk. Mescit Altı Sk. Eski Bahçıvan Pazarı Sk. Bankalar Cd. 1. Manifaturacılar Çarşısı Şadırvan Cd. İplik Pazarı Sk. Çizmeciler Arastası Sk. )

Atmaca ( Şadırvan Cd. Karaca Ahmet Cd. )

Turabey ( Eski Buzhane Çk. Bankalar Cd. )

Kesinti saati: 9:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Atmaca ( Hacı İlyas Cd. 7. Sk. Hacı İlyas Mescit Cd. Karcı Çk. Serdar Çk. Çıban Dede Sk. İncirli Mescit Cd. )

Gazipaşa ( 3. Çk. Hacı İlyas Cd. Külahbaş Sk. Yılanlı Sk. İncirli Mescit Cd. )

Zafer ( Hacı İlyas Cd. )

Kesinti saati: 13:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Dağıstan

Kaşıkçı ( Kaşıkçı Kaşıkçı Köyü İç Yolu KAŞIKÇI )

Sindel

Kesinti saati: 10:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çiftlikköy ( KAPTAN KAPTAN MANDIRAS MANDIRAS KAPTAN KAPTAN KAPTAN KAPTAN MANDIRAS MANDIRAS KAPTAN KAPTAN KAPTAN KAPTAN MANDIRAS MANDIRAS KAPTAN KAPTAN )

Yukarıtosunlar ( GÜVEN GÜVEN GÜVEN )
Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Patika Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Patika Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Patika )

Kesinti saati: 9:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SON DAKİKA