İzmir’de 9 Mayıs elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Lütuflar

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Turan ( Cumhuriyet Sk. Turan Köy İç Yolu Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Dere Küme Altı Evleri Mevki Çoban Sk. Yeni Sk. Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Cumhuriyet Sk. Turan Köy İç Yolu Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii 30 Agustos Sk. 9 Eylül Sk. Atatürk Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Cumhuriyet Sk Dere Küme Altı Evleri Mevki Çoban Sk. Yeni Sk. Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE KABAKÇI BAHÇE )

Yusuflu

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları