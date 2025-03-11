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Haberler Galeri İzmir'de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

İzmir'de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 11 Mart Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 11 Mart Salı İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

ALİAĞA YALI 11.03.2025 saat 09:48 ile 11:48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

ÇEŞME GERMİYAN 11.03.2025 saat 12:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

ÇİĞLİ ESENTEPE, EVKA-5 11.03.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

ÇİĞLİ ATAŞEHİR 11.03.2025 saat 11:44 ile 12:44 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

DİKİLİ İSMETPAŞA, SALİMBEY 11.03.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

FOÇA ATATÜRK 11.03.2025 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

KARABAĞLAR DEVRİM, GAZİ, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN 11.03.2025 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

KARABURUN TEPEBOZ 11.03.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHRİYE ÜÇOK 11.03.2025 saat 11:22 ile 12:22 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

KINIK TÜRKCEDİT 11.03.2025 saat 09:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 0 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 11.03.2025 saat 09:10 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

MENEMEN HAYKIRAN 10.03.2025 saat 09:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

ÖDEMİŞ ARTICAK, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖSELER 11.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

KONAK MİLLET, MURAT 11.03.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK 10.03.2025 saat 12:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.