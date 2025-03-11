İzmir'de 9 saat boyunca sular olmayacak! İZSU bu ilçeleri uyardı: Çeşme, Foça, Karşıyaka, Konak...

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 11 Mart Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 11 Mart 2025 12:07 Son Güncelleme : 11 Mart 2025 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





