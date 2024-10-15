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İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (15 Ekim Salı) bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Urla ve Çiğli ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Salı İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 15 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

ALİAĞA BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, MİMAR SİNAN, FATİH 15.10.2024 saat 10:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

ALİAĞA YENİ 15.10.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

BAYRAKLI MANSUROĞLU 15.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

BERGAMA TURABEY, İNKILAP 15.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.