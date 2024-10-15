İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! Çiğli, Ödemiş, Çeşme, Urla...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (15 Ekim Salı) bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Urla ve Çiğli ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim Salı İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 15 Ekim 2024 11:15 Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





