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Haberler Galeri İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (18 Mart Salı 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İzmir'in Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen, Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte 18 Mart Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Mart Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

BORNOVA İNÖNÜ 18.03.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

KARABURUN BOZKÖY 18.03.2025 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 18.03.2025 saat 09:25 ile 18:25 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

MENEMEN GAZİ 18.03.2025 saat 11:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI 18.03.2025 saat 08:38 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

ÖDEMİŞ BOZDAĞ 18.03.2025 saat 08:52 ile 10:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

ÖDEMİŞ BALABANLI, BÜLBÜLLER, KAZANLI, KERPİÇLİK, KIZILCA, KÖSELER, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, VELİLER 18.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

SEFERİHİSAR CUMHURİYET 18.03.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat s