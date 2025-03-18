İzmir'de 9 saate varan su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (18 Mart Salı 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İzmir'in Bornova, Karaburun, Kınık, Ödemiş, Menemen, Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte 18 Mart Salı İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 18 Mart 2025 11:23 Son Güncelleme : 18 Mart 2025 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





