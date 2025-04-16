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Haberler Galeri İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

BAYRAKLI ALPASLAN, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 16.04.2025 saat 04:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

BAYRAKLI YAMANLAR 16.04.2025 saat 10:16 ile 11:16 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

BORNOVA ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 16.04.2025 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

DİKİLİ BADEMLİ 16.04.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

KARABURUN TEPEBOZ 16.04.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

KARŞIYAKA ŞEMİKLER 16.04.2025 saat 10:34 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

KONAK GÜNEŞLİ, SELÇUK, ZAFERTEPE, 2.KADRİYE 16.04.2025 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, GÜNEY, HUZUR 16.04.2025 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 16.04.2025 saat 09:08 ile 12:08 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

MENEMEN VİLLAKENT 16.04.2025 saat 10:44 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

ÖDEMİŞ ARTICAK, GERELİ, GÜNLÜCE, KAZANLI, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, YOLÜSTÜ 16.04.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK 16.04.2025 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

URLA DENİZLİ, GÜVENDİK, İSKELE 15.04.2025 saat 22:00 ile 16.04.2025 saat 04:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

URLA YENİKENT 16.04.2025 saat 09:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.