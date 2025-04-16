İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! Bu ilçeleri İZSU uyardı: Bayraklı, Bornova, Urla, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 16 Nisan 2025 11:04 Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





