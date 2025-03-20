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Haberler Galeri İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (20 Mart Perşembe 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İzmir'in Balçova, Bayraklı, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Karşıyaka, Ödemiş, Selçuk ilçelerinde sular kesilecek. İşte 20 Mart Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 20 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 20.03.2025 saat 08:24 ile 12:24 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

BAYRAKLI ADALET, ÇAY, ÇİÇEK 20.03.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

BERGAMA ATMACA, BARBAROS, SELÇUK, TALATPAŞA, ULUCAMİİ 20.03.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

BERGAMA ATATÜRK 20.03.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

DİKİLİ DEMİRTAŞ 20.03.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

GÜZELBAHÇE YELKİ 20.03.2025 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

KARŞIYAKA DEDEBAŞI, GONCALAR 20.03.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BEYAZITLAR, BOZDAĞ, GÖLCÜK, KAZANLI, KÜÇÜKAVULCUK 20.03.2025 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçelerde oturanları uyardı: Bergama, Karşıyaka, Selçuk...

ÖDEMİŞ TÜRKÖNÜ 20.03.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK GÖKÇEALAN 20.03.2025 saat 09:18 ile 11:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.