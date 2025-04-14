İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Eski eşin DNA oyununu o fotoğraf bozdu

HAKİM 'KANDIRILDIM' DİYE İHBARDA BULUNABİLİR

SABAH'a konuşan avukat Varol Turbay, "Adli Tıp Kurumu anne, baba ve 3 çocukların hepsinin bir arada olduğu bir zamanda yeniden örnek alınması gerektiğini tutanakta belirtti. Ayrıca bizim ihbarımız üzerine mahkemeye hazırladığı tutanağı gönderip, ihbarda bulundu.