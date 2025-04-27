İzmir'de aktif 12 fay var! Bu ilçeleri çevreliyor: İşte İzmir'de deprem riski en yüksek ilçeler! Bu noktalara dikkat!
İstanbul'daki deprem sonrası, Türkiye'nin deprem riski en yüksek illeri arasında olan İzmir'de de tedirginlik arttı. İzmir'in depreme karşı zemini en güvenli olan ilçeleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gerçek bir deprem kenti olan İzmir'de zemin olarak daha güvenli olan ilçeleri sizler için derledik. İşte İzmir'in depreme karşı en güvenli ilçeleri...
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Deprem bilimciler İzmir'in gerçek bir deprem kenti olduğunu ve büyük risk taşıdığını belirtiyor. Jeolog Naci Görür, ""İzmir'de çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır." diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekerken, İzmirli vatandaşların endişeleri de İstanbul'daki depremin ardından daha da arttı. Peki, İzmir'in depreme karşı en güvenli ilçeleri hangileri? İşte İzmir'in deprem riski en yüksek ve en güvenli ilçeleri...
İzmir'de 7 üzerinde deprem üretebilecek faylar bulunuyor. Uzmanlara göre; en büyük tehlike şehri çevreleyen 12-13 fay var. Uzmanlar, fayların birbirlerine bağlanarak stres yüklemesi yapabileceğini de belirtiyor.
İZMİR'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, İzmir'in bazı ilçeleri özellikle büyük depremlerden etkilenme riski taşırken, bazı bölgeler daha güvenli kabul edilmektedir.
En riskli yerleşim yerleri arasında Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeler yer alıyor. Bu ilçelerin deniz kenarı ve düz alanlar olması dikkat çekiyor.
Özellikle Narlıdere, Konak ve Alsancak ilçelerine yakın yerlerden fay geçiyor. Ve bu ilçelerin zemininin zayıf olduğu belirtiliyor.
İZMİR'DE DEPREME KARŞI GÜVENLİ İLÇELER HANGİLERİ?
İzmir'de depreme karşı daha güvenli olduğu düşünülen ilçeler ise Buca, Bornova, Osmangazi ve Balçova. Bu ilçelerin ortak noktası ise zemininin daha sağlam ve kayalık olması.