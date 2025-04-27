İzmir'de aktif 12 fay var! Bu ilçeleri çevreliyor: İşte İzmir'de deprem riski en yüksek ilçeler! Bu noktalara dikkat!

İstanbul'daki deprem sonrası, Türkiye'nin deprem riski en yüksek illeri arasında olan İzmir'de de tedirginlik arttı. İzmir'in depreme karşı zemini en güvenli olan ilçeleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gerçek bir deprem kenti olan İzmir'de zemin olarak daha güvenli olan ilçeleri sizler için derledik. İşte İzmir'in depreme karşı en güvenli ilçeleri...

Giriş Tarihi : 27 Nisan 2025 10:58 Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





