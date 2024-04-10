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İzmir'de bayram namazı için vatandaşlar Tarihi Hisar Camii'ne akın etti
Son dakika İzmir haberleri... Onbir ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık. İzmir'de vatandaşlar bayram namazı için erken saatlerde camilere gidip saf tuttu. Camiden taşan cemaat namaz sonrası birbirleriyle bayramlaştı.
İzmir'de bayram namazı için vatandaşlar Tarihi Hisar Camii'ne akın ettiler
İzmirli vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte bayram namazı için camilere akın etti. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan hutbeyi dinledi.
İzmir'de bayram namazı için vatandaşlar Tarihi Hisar Camii'ne akın ettiler
Camileri dolduran vatandaşlar, hep birlikte saf tuttu. Saat 07.13'te başlayan bayram namazında cemaat cami avlusuna taştı.
İzmir'de bayram namazı için vatandaşlar Tarihi Hisar Camii'ne akın ettiler
7'den 70'e namazı huşu içerisinde eda eden İzmirliler, namaz sonrası camiden birbirleriyle bayramlaşarak ayrıldı.
İzmir'de bayram namazı için vatandaşlar Tarihi Hisar Camii'ne akın ettiler