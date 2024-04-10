İzmir'de bayram namazı için vatandaşlar Tarihi Hisar Camii'ne akın etti

İzmirli vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte bayram namazı için camilere akın etti. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan hutbeyi dinledi.