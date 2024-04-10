İzmir'de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in Balçova, Ödemiş ve Torbalı'da suların kesileceğini duyurdu. Peki İzmir'de su kesintisi kaçta bitecek? İşte 10 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 10 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...