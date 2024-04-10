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Haberler Galeri İzmir'de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti

İzmir'de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'in Balçova, Ödemiş ve Torbalı'da suların kesileceğini duyurdu. Peki İzmir'de su kesintisi kaçta bitecek? İşte 10 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 14:19

İzmir’de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 10 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti

BALÇOVA TELEFERİK 10.04.2024 saat 14:05 ile 15:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti

ÖDEMİŞ HORZUM 10.04.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde bayramın ilk gününde su kesinti

TORBALI PANCAR, KAZIM KARABEKİR 10.04.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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