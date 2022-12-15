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Haberler Galeri İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

İzmir'de bugün 15 Aralık Perşembe 2022 birçok ilçede elektrik kesintisinin yanı sıra sular da gidecek. İzmir'de Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerindeki su kesintisi bazı mahallelerde 13 saat bazılarında ise 22 saat sürecek. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek? İşte 15 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:28 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:36
İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılmaya başlandı. İZSU bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 15 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

KARŞIYAKA VE BAYRAKLI İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 15.12.2022 Perşembe 10:00 ile 16.12.2022 Cuma 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baksı mahalleleri.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

KARŞIYAKA VE BAYRAKLI İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Bu sebep ile
15.12.2022 Perşembe 10:00 - 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, ve 75. Yıl mahalleleri Karşıyaka ilçesi; Örnekköy mahallesi

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

BORNOVA ATATÜRK 15.12.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 15.12.2022 saat 09:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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