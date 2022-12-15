İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Kesinti 22 saat sürecek

İzmir'de bugün 15 Aralık Perşembe 2022 birçok ilçede elektrik kesintisinin yanı sıra sular da gidecek. İzmir'de Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerindeki su kesintisi bazı mahallelerde 13 saat bazılarında ise 22 saat sürecek. İZSU bugün arıza ve çalışma kaynaklı İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar İzmir'de suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintilerin olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek? İşte 15 Aralık Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...