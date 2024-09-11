İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Ödemiş'te elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler: Hamam ( çukur melcek mendegüme küme evler Hamamköy Köyü İç Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Kesinti saati: 9:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Bademli ( KARAKAŞOĞLU SK ÜÇCEVİZLER Şükrü Efendi Sk. Çirkinoğlu Sk. Çelebioğlu Sk. Çarşıiçi Sk. Çakallar Kümesi Sk. Toptepe Sk. Satı Sk. Sanayi Sitesi Sk. Pazaryeri Sk. Nalbantoğlu Sk. KULOĞLU Küloğlu Sk. Kosan Sk. Koca Hafız Sk. Kazım Dirik Cd. Kasaplar Sk. Karakaşoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Hamitoğlu Sk. Hafızağa Çk. Hafızağa Sk. Hacıahmetler Sk. çakallar Sk. ÇELEBİOĞLU Festival Sk. Cami Kümesi Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Arapbaşoğlu Sk. bademli mahallesi çarşıiçi sokak bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol KARAHAYIT KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ )
Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI OVACIK )
Pirinççi ( BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu Kemenler Yolu KIZILKULE KÜME EVLERİ KIZILKULE )
Mescitli
Kemenler
Bıçakçı ( kervan yaylası küme evleri BÖRÜLCELİK biçakçı boyalık bıçakçı küme evler BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ ovacık yaylası küm evler bıçakçı BIÇAKÇI KÜME EVLER )
Ovakent ( narlıkuyu Bademli Cd. ODEŞE )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları