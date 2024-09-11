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İzmir'de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrikler kesilecek mi? Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 11 Eylül Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:02

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri olması bekleniyor. Vatandaşlar kendi ilçeleri ve mahallelerinde kesinti olup olmayacağını araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

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İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Ödemiş'te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Hamam ( çukur melcek mendegüme küme evler Hamamköy Köyü İç Yolu )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Çayır ( Ataman Köşk Ödemiş Yolu Çayırköy )

Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Bademli ( KARAKAŞOĞLU SK ÜÇCEVİZLER Şükrü Efendi Sk. Çirkinoğlu Sk. Çelebioğlu Sk. Çarşıiçi Sk. Çakallar Kümesi Sk. Toptepe Sk. Satı Sk. Sanayi Sitesi Sk. Pazaryeri Sk. Nalbantoğlu Sk. KULOĞLU Küloğlu Sk. Kosan Sk. Koca Hafız Sk. Kazım Dirik Cd. Kasaplar Sk. Karakaşoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Hamitoğlu Sk. Hafızağa Çk. Hafızağa Sk. Hacıahmetler Sk. çakallar Sk. ÇELEBİOĞLU Festival Sk. Cami Kümesi Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Arapbaşoğlu Sk. bademli mahallesi çarşıiçi sokak bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol KARAHAYIT KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ )

Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI OVACIK )

Pirinççi ( BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu Kemenler Yolu KIZILKULE KÜME EVLERİ KIZILKULE )

Mescitli

Kemenler

Bıçakçı ( kervan yaylası küme evleri BÖRÜLCELİK biçakçı boyalık bıçakçı küme evler BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ ovacık yaylası küm evler bıçakçı BIÇAKÇI KÜME EVLER )

Ovakent ( narlıkuyu Bademli Cd. ODEŞE )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Kemalpaşa'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Halilbeyli ( Ergen Sk. 1. Çk. Ergen Sk. Ergen Doğu Sk. DEDELİK SOKAK BAŞ KÜMEEVLER Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çevreyolu Mevki Küme Yolu Çevreyolu Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Yaz Sk. Salkım Sk. Salkım Pamuk Sokak Ortanca Orkide Sk. Onur Sk. Onur Nilüfer Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kırım Kasımpatı Sk. Hikmet Tırtak Hercai Sk. Derinkuyu Sk. 1. Çk. Hanımeli Sk. Halilbeyli Köyü İç Yolu Halilbeyli Hacı Sokak Hacı Derinkuyu 85. Yıl Cumhuriyet 85. Yıl Cumhuriyet Cd. Baş Baş Sokak Başmahalle Çk. Begonya Begonya Sokak Buket Sk. Dedelik Çıkmaz Dedelik Sk. Dedelik Camialtı Sk. Camialtı Güney Sk. Günebakan Gülüm Sk. Gülüm Göçmen Sk. Eski İzmir Cd. Eski İzmir )

Sarıçalı ( Sarıçalı Yolu Sarıçalı Köyü İç Yolu sarıçalı yolu kümeevler sarıçalı yolu küme evler )

Gökçeyurt ( TURGUTLU Gökçeyurt Köyü İç Yolu )

Hamzababa ( Hamzababa Hamzababa Köyü İç Yolu )

Zeamet ( Zeamet Yolu Kümeevleri Sarıçalı Sk. )

Yeşilyurt ( TOKMAKALANI KÜMEEVLER Turgutlu Cd Yeşilyurt Yolu Kümeevler Yeşilyurt Yolu Küme Evleri Yeşilyurt Yolu Yeşilyurt Yeni Yeşilyurt Köyü İç Yolu Yeşilyurt Köyü Tokmakalan Yolu )

Sinancılar

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Urla'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Birgi ( 7504 7501 PETUNYA 7519 7510 Sk. 7511 7513 Sk. 7521 ÇİMEN İzmir Çeşme Yolu KÖYİÇİ MEVKİİ 7500 DOKTORLAR SİTESİ 7506 7507 ÇETİN SİTESİ 7516 7505 KÖYİÇİ SAVRAN KULE )

Zeytinler ( 7615 Şehit Özkan Elçi Sk. Öztürk Sk. KURTULUŞ Mustafa Ercan Sk. Kenan Erdinç Sk. GAZİ MUSTAFA KEMAL Ali Caner Sk. 7601 7600 ŞEHİT MEHMET CANER 7604 7605 7602 )

Zeytineli ( SAHİL NARLIKUYU ŞAHİN BAYHAN CUMHURİYET )

Uzunkuyu ( 7502 İnönü Cd. Kuşalan İSTİKLAL ARDIÇ Bağlar Sk. ATATÜRK 7520 7650 7652 KIZIL ÇAM )

Barbaros ( 7028 )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Buca'da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler: Barış ( 361/1. Sk. İstiklal Cd. 361/4. Sk. 361/2. Sk. )

Dicle ( 361. Sk. 367. Sk. 867. Sk. 869. Sk. 869/1. Sk. 869/2. Sk. 869/3. Sk. 869/4. Sk. 874. Sk. 874/1. Sk. 876. Sk. 878. Sk. )

Ufuk ( 1010. Sk. 1012. Sk. 869/5. Sk. 872. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları