İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

UZUN PARKUR 08.00'DE BAŞLAYACAK
Aynı gün saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak uzun parkur ise, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Sahil, Haydar Aliyev bulvarları, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik, İskele, Yalı, Harbiye caddeleri, 16/3 Sokak, Koca Dere Yolu Sokak, Özbek, Özbekyolu, Ahmet Besim Uyal, Ovacık, Bademler caddeleri, 15035/1 Sokak, 15035 Sokak, Seferihisar, Mithat Ünal caddeleri, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa, Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı.), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev, Mustafa Kemal Sahil, Cumhuriyet bulvarlarını takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.