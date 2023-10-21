İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

İZMİR'DE YOLLAR HANGİ SAATLERDE KAPALI OLACAK?

Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki etapta yapılacak yarış kapsamında, 06.00 – 15.00 saatleri arasında yarış güzergâhı üzerindeki yollar trafiğe kapatılacak. Haydar Aliyev Caddesi ile İnciraltı Caddesi de trafiğe kapatılacağından rotada faaliyet gösteren ESHOT otobüsleri de geçici olarak farklı güzergâhlarda çalışacak. Üçkuyular Feribot İskelesi hizmet veremeyecek.