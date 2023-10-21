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Haberler Galeri İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

İzmir'de pazar günü düzenlenecek olan bisiklet yarışı kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Rotada yer alan ESHOT otobüslerinin güzergahlarında değişiklikler yaşanacak. Peki İzmir'de yarın (22 Ekim Pazar) hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergahlar neler? Yollar ne zaman trafiğe kapatılacak, saat kaçta açılacak? İşte detaylar...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:22

İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!
İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

22 Ekim Pazar günü İzmir'de düzenlenecek olan bisiklet yarışı kapsamında, Konak'tan Urla'ya kadar uzanan rota, yarış saatlerinde trafiğe kapatılacak. Rotadaki ESHOT otobüs hatlarının güzergâhlarında değişiklikler olacak ve Üçkuyular Feribot İskelesi hizmet veremeyecek.

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İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!
İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

İZMİR'DE YOLLAR HANGİ SAATLERDE KAPALI OLACAK?

Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki etapta yapılacak yarış kapsamında, 06.00 – 15.00 saatleri arasında yarış güzergâhı üzerindeki yollar trafiğe kapatılacak. Haydar Aliyev Caddesi ile İnciraltı Caddesi de trafiğe kapatılacağından rotada faaliyet gösteren ESHOT otobüsleri de geçici olarak farklı güzergâhlarda çalışacak. Üçkuyular Feribot İskelesi hizmet veremeyecek.

İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!
İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

KISA PARKUR 08.30'TA BAŞLAYACAK
Pazar günü saat 08.30'ta Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak kısa parkur, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yol (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Seferihisar Caddesi, Mithat Ünal Caddesi, 629 Sokak, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa ve Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yol (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!
İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!

UZUN PARKUR 08.00'DE BAŞLAYACAK
Aynı gün saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak uzun parkur ise, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Sahil, Haydar Aliyev bulvarları, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik, İskele, Yalı, Harbiye caddeleri, 16/3 Sokak, Koca Dere Yolu Sokak, Özbek, Özbekyolu, Ahmet Besim Uyal, Ovacık, Bademler caddeleri, 15035/1 Sokak, 15035 Sokak, Seferihisar, Mithat Ünal caddeleri, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa, Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı.), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev, Mustafa Kemal Sahil, Cumhuriyet bulvarlarını takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!
İzmir’de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!
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