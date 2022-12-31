  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

Yılbaşı günü ve akşamı için plan yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 09:39
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla iç kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

EGE

Kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA