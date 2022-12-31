İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 31 Aralık Cumartesi hava durumu...

Yılbaşı günü ve akşamı için plan yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 31 Aralık Cumartesi hava durumu...