  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar bulundukların şehrin hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün yağmur var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloj il il hava durumunu yayınladı. İşte 9 Mart Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık