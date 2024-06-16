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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklarda düşüş olacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. İşte 16 Haziran Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:36

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Bayram planı olanlar dikkat! 16 Haziran Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu