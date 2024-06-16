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İzmir'de bugün toplu taşıma bedava mı? Bayramda ESHOT, İZBAN ücretsiz mi?
Son dakika İzmir haberleri... Kurban Bayramı'nda İzmir'de otobüsler, metro ücretsiz mi? İZBAN, ESHOT, İZDENİZ bayramda bedava mı olacak? soruları özellikle planı olanlar tarafından merak ediliyor. İşte İzmir'de bayramda toplu taşıma tarifesi...
Giriş Tarihi: 16.06.2024 09:14Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 09:14
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İzmir'de bugün toplu taşıma bedava mı? Bayramda ESHOT, İZBAN ücretsiz mi?
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İZBAN, ESHOT, vapurlar bedava mı olacak? soruları en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte detaylar...
İzmir'de bugün toplu taşıma bedava mı? Bayramda ESHOT, İZBAN ücretsiz mi?
KURBAN BAYRAMI'NDA İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00'e kadar devam edecek
İzmir'de bugün toplu taşıma bedava mı? Bayramda ESHOT, İZBAN ücretsiz mi?
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden, belediyelerin ve belediyeler tarafından kurulan birliklerin, müesseselerin ve işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) 19 Haziran Çarşamba günü gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecekler.