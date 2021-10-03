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Haberler Galeri İzmir'de bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

İzmir'de bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

Bugün İzmir'de yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 08:45 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 08:46
İzmir’de bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün, Doğu Karadeniz, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir’de bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu

İzmir’de bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 3 Ekim Pazar hava durumu....

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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