İzmir'de büyüleyen gün batımı
İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...
Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:23
Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:26
İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi.
İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...
İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...
İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...