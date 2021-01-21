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Haberler Galeri İzmir'de büyüleyen gün batımı

İzmir'de büyüleyen gün batımı

İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:26
İzmir'de büyüleyen gün batımı

İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

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İzmir'de büyüleyen gün batımı

Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi.

İzmir'de büyüleyen gün batımı

İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...

İzmir'de büyüleyen gün batımı

İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...

İzmir'de büyüleyen gün batımı

İzmir'de gün batımında oluşan kızıllık gökyüzünün de açık olmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde yürüyenler gün batımı manzarasıyla fotoğraf çekildi. Gün batımındaki manzara gören herkesi büyüledi...

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