İzmir’de cebinizden para çıkmadan yapabileceğiniz 6 şey

İzmir'de dışarıda vakit geçirmek isteyen ancak bütçesini zorlamak istemeyenler için pek çok ücretsiz seçenek bulunuyor. Deniz kenarında keyifli bir yürüyüş yapmaktan doğayla iç içe huzurlu anlar yaşamaya kadar, İzmir'de para harcamadan değerlendirebileceğiniz 6 farklı aktivite sizi bekliyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Artan yaşam maliyetleriyle birlikte birçok kişi dışarıda vakit geçirmeyi daha ekonomik hale getirmeye çalışıyor. İzmir ise sunduğu doğal imkanlarla, bütçe ayırmadan da keyifli vakit geçirilebilecek şehirler arasında öne çıkıyor.

Peki, İzmir'de ücretsiz yapabileceğiniz aktiviteler neler? Sizin için derledik: İşte İzmir'de cebinizden para çıkmadan yapabileceğiniz 6 şey...

1- KORDON'DA GÜN BATIMI YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK

İzmir için en klasik ama en etkili aktivite. Ücretsiz ve her zaman iyi hissettirir.

2- TARİHİ KEMERALTI'NDA KAYBOLMAK

Sokakları gezmek bile başlı başına deneyim. Para harcamak, bir şey almak zorunda değilsin.

3- ASANSÖR'DEN MANZARA İZLEMEK

Girişi ücretsiz ve mükemmel bir seyir zevki. Şehri yukarıdan görmek için para harcamana gerek yok.

4- İNCİRALTI KENT ORMANI'NDA VAKİT GEÇİRMEK

Huzurlu vakit geçirmek isteyenler buraya... Temiz hava, yürüyüş ve kafa dinleme... Girişi ücretsiz.

5- PARKLARDA KİTAP OKUMAK

Temiz havada kitap okumak bambaşka bir deneyim... İzmir'de bunu yapmak için şehir merkezinden uzaklaşmanız gerekmez. Kültürpark veya sahil parkları bu iş için birebir.

6- BOSTANLI GÜN BATIMI TERASI'NDA OTURMAK

İzmir'de yaşayıp burayı bilmeyen yoktur. Şehrin en iyi gün batımı noktalarından biri ve oturmak için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.