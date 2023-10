'KAHRAMANCA DİRENİŞ GÖSTERDİ'

Düşmanların kuşatmayla hedeflerinin bu milleti topyekun yok etmek olduğunu ifade eden Vali Elban, "Anadolu'nun dört bir yanında başlayan bu kuşatma, işgal ve mezalimlere büyük Türk milleti her ilde, her ilçede, her köyde kahramanca direnişler gösterdi. Ama bu direnişlerin derli toplu bir bütün halinde verilmesi durumunda ancak başarı gelecekti. Aksi takdirde bu millet maalesef yok olmayla karşı karşıya kalacaktı. Bunu fark eden Aziz Atatürk, makamını, mevkisini, rütbesini ama her şeyden önemlisi canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü bu vazifeye atılmak için Samsun'a çıktı. Tüm tehlikelere rağmen bu hareketi örgütledi ve bunun sonunda da verilen yaklaşık iki yıldan fazla verilen mücadeleden sonra içinde bulunduğumuz bu şehirde en son düşman da denize dökülerek 9 Eylül'de ülke kurtarıldı. Düşmanların bilmediği bir şey vardı. O da bu milletin vatan ve devlet söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini bilmiyorlardı" diye konuştu.