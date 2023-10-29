İzmir'de dalgıçlar "9 Eylül" şehir hatları batığında Türk bayrağı açtı

Dalış eğitmeni Arzu Arslan da dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini kaydederek bundan sonraki yüz yıllarda sevgi, barış ve güven içerisinde yaşamayı temenni etti.

Dalgıç Ece Yanaray ise Cumhuriyet'in 100. yılında sokakların ve binaların bayraklarla süslendiğini, bu coşkuyu su altına da taşımak istediklerini dile getirdi.