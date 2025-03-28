İzmir'de depreme hangi ilçeler dayanıklı? İşte İzmir'de deprem riskinin en az olacağı ilçeler ve MTA fay haritası
Son dakika İzmir haberleri... Ege Denizi'nde dün akşam meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar tedirgin oldu. Sarsıntının ardından İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem riski olan ilçeler hangileri? İzmir deprem bölgesi mi, İzmir'den diri fay geçiyor mu? İstanbul, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte MTA fay haritasına göre İzmir'de deprem riski olan ilçeler....
HABER MERKEZİ
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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde dün akşam 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da İzmir'de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem ne olur mu, ne zaman olur? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte detaylar...
Ünlü yer bilimci Prof. Naci Görür'den geldi. İzmir'in çok sayıda deprem üreten kaynaklara sahip olduğunu söyleyen Görür "Ege'de olan depremlerin tümü İzmir'i etkiler, özellikle Kıbrıs Helen yayında olan yani Doğu Akdeniz'de olan depremler İzmir'i etkiler, Manisa'da olan depremler İzmir'i etkiler, Gediz grabeni İzmir'i etkiler, Balıkesir'de olan İzmir'i etkiler" deyip kentin depreme yaşama ihtimalinin çok fazla olduğunu kaydetti.
İzmir'de son depremin tarihinin bilinmediği için gelecek depremlerin tarihlerinin kestirilemediğini kaydeden Görür "İzmir'de fay hatları üzerinde olan binalar var! İzmir Yarımadası'nın kendisi hiçbir kentte olmayacak kadar faylarla kesili. Bu faylar da canlı ve aktif faylar. İzmir'de 7 civarında ya da 7'den büyük minimum 15 deprem olabilir. Ama bunların ne zaman olacağına dair bilgimiz yok bilinmiyor" ifadelerini kullandı.
Birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'e ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, 'Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar" dedi.
İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu: "İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."
İZMİR'DE DEPREM NE OLUR MU, NE ZAMAN OLUR?
Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım."
İZMİR'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
"İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu belirtti.
Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ, kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar, en güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.
İZMİR'DE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?
Deprem açısından yüksek riskli bölgeleri araştıran uzmanlar deprem anında en çok etkilenecek olan ilçeler arasında; Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak, Altındağ gibi bölgeleri işaret etmektedir.Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da, İzmir'de aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu ifade etti.
İzmir'de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın, Narlıdere ilçesinden geçerek Konak, Alsancak ve Altındağ'a doğru gittiğini vurgulayan Murathan, bu nedenle Narlıdere'nin belli bölgelerinin, Alsancak ve Konak'ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söyledi. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise Karşıyaka-Çiğli ve Menemen hattını kapsayan bölge olduğunu açıkladı.
İZMİR'DE DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİLERİ?
Uzmanlar İzmir depreme dayanıklı semtler konusunda depreme karşı kayalık ve sağlam zemine sahip olan İzmir ilçeleri arasında Buca, Bornova, Osmangazi Balçova gibi bölgeleri göstermektedir.Kayalık ve sağlam bir zemine sahip olmasıyla nispeten daha güvenli görülen bu alanlarda binalar daha sağlam ve kayalık alanlara inşa edilmektedir.
Elbette bu durum deprem gibi bir doğal afetin önüne geçmediği gibi kişilerin önlem alması açısından daha güvenli alanlar olarak gösterilmektedir.
MANİSA,
MUĞLA,
KOCAELİ
KONYA,
OSMANİYE,
SAKARYA,
TOKAT
DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESİR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BİNGÖL,
DENİZLİ
ESKİŞEHİR,
ERZİNCAN,
ERZURUM,
HAKKARİ,
HATAY,
İZMİR,
KAHRAMANMARAŞ
İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI
İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir orta nokta olmak üzere 100 kilometre yarıçaplı bir dairenin içindeki her diri fayın İzmir'i etkileyeceğini belirtti. İzmir'de depremin yıkıcı etkisini diri faylar üzerinde ve sulak alanlarda gösterdiğini aktaran Önalan, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'e 70 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremde yıkıcı etkisini Bayraklı'da görüldüğüne değindi.