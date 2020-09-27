İzmir'de eğimli yola keçili protesto!

Ortada 25 binlik plan yok. 25 binlik plan üst ölçek plandır. Yol yüzde 90 bir açıyla geliyor. Yüzde 27 eğimle yani ancak keçilerin geçebileceği bir yol oldu. İnsan hayatı için tehlikeli olarak inşa edildi. 680 kişi buna itiraz etti. Meclislere katılıp, yazılı dilekçe verdiler, dinlenmedi. Yürütmeyi durdurma kararları, üniversiteden bilimsel mütalaalar dinlenmedi. Yolu yaptılar ancak yolun inşaat kalitesinde de sorun var. Birkaç kez istinat duvarı çöktü, birkaç kez yolun tabanı çöktü."