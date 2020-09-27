İzmir'de eğimli yola keçili protesto!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, yüzde 27 eğimli olarak yapılması nedeniyle çok sayıda kaza meydana gelen Narbel Yolu için bölge halkının açtığı dava sonuçlandı. Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından yolun yeniden yapılacağını söyleyen avukat Kemal Turan, 680 çevre sakininin itirazı, yürütmeyi durdurma kararları ve bilimsel incelemeler dikkate alınmadan yolun yapıldığını öne sürerek, "Mahkeme bu yolla ilgili iptal kararı verdi. Ortaya çıkan kamu zararını da eski siyasiler ödesin" dedi. Yoldan ancak keçilerin geçebileceğini savunan Turan, keçi getirerek, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.