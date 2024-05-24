İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Turan ( Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Yeni Sk. Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. Çoban Sk. Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Yeni Sk. Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. Çoban Sk. Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE KABAKÇI BAHÇE )



Yusuflu

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Elifli

Fırınlı

Fatih

Pınarlı

Tokatbaşı

Yeşilova ( Köy İçi Yol Köy İçi Yol )

Zeytinova ( İzmir Ödemiş Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Kesinti saati: 3:00 - 3:10

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları