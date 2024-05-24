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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (24 Mayıs Cuma) bazı ilçelerde elektrikler kesilecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 24 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 11:12

İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 24 Mayıs Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Siteler ( Necmettin Giritlioğlu Cd. 441. Sk. EMEK Necmettin Giritlioğlu Cd. 441. Sk. EMEK Necmettin Giritlioğlu Cd. 441. Sk. EMEK )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Güzelhisar ( 17/44 GÜZELHİSAR TEPE GAVURDERE TABAKHANE Çayır Çarşı Sk. Çamaltı Sk. Tepe 1. Sk. Tabakhane Sk. Seyhan Sk. Oluklu Çeşme Sk. Mescit Sk. Merkez Cd. Kıbrıs Cd. Kültür Sk. Kültür Köprülü 1. Sk. Hamam Sk. BALABANPAŞA Balabanpaşa Sk. 17/20 17/30 )

Kurtuluş ( GÜZELHİSAR GÜN 743 NENEHATUN 726. Sk. 683. Sk. 736 746 745 744 729 726 731 742 740 730 ÇAMLIK )

Kültür

Yeni ( 851 864 882 879 903 937 803 922 866 861 865 858 850 Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. GÜZELHİSAR 875. Sk. 912/1 863. Sk. 856. Sk. 852. Sk. 841 849. Sk. 844. Sk. 841. Sk. 801. Sk. 797. Sk. 805 804 799 872 975 921 )

Kesinti saati: 13:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ KARAAĞAÇ )

Siteler

Kesinti saati: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Siteler ( AYGAZ AYGAZ AYGAZ )

Atatürk ( AYGAZ AYGAZ AYGAZ )

Kesinti saati: 2:00 - 5:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Turan ( Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Yeni Sk. Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. Çoban Sk. Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Yeni Sk. Okul Geçidi Sk. Karanfil Sok Gül Sk. Fatih Sk. Erdoğan Bitek Sk. Dere Küme Altı Mevki Evleri Dere Küme Altı Evleri Mevkii Dere Küme Altı Evleri Mevki Cumhuriyet Sk. Cumhuriyet Sk Atatürk Sk. Atatürk Sk. Atatürk Sk 9 Eylül Sk. 30 Agustos Sk. Çoban Sk. Turan Köy İç Yolu Turan Köyü İç Yolu Turan Köyü İç Yolu )

Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE KABAKÇI BAHÇE )


Yusuflu

Kesinti saati: 9:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Elifli

Fırınlı

Fatih

Pınarlı

Tokatbaşı

Yeşilova ( Köy İçi Yol Köy İçi Yol )

Zeytinova ( İzmir Ödemiş Yolu İzmir Ödemiş Yolu )

Kesinti saati: 3:00 - 3:10

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çamlık ( Çamlık Yolu Çamlık Köyü İç Yolu Çamlık Köyü İç Yolu Yonca Yonca Patıka Patıka Patika Patika Çamlık Yolu Çamlık Yolu Çamlık Köyü İç Yolu Çamlık Köyü İç Yolu Yonca Yonca Patıka Patıka Patika Patika Çamlık Yolu Çamlık Yolu Çamlık Köyü İç Yolu Çamlık Köyü İç Yolu Yonca Yonca Patıka Patıka Patika Patika Çamlık Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Menderes ( Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda 154/1. Sk. 353. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 157/1. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 118. Sk. Erdem Gazi Osman Paşa Cd. Halk Cd. Seyfi Demirsoy Cd. 152. Sk. 149/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 147. Sk. 146/7. Sk. 146/6. Sk. 146/5. Sk. 146. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 122/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda 154/1. Sk. 353. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 157/1. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 118. Sk. Erdem Gazi Osman Paşa Cd. Halk Cd. Seyfi Demirsoy Cd. 152. Sk. 149/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 147. Sk. 146/7. Sk. 146/6. Sk. 146/5. Sk. 146. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 122/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. )

Barış

Adatepe ( Başarı Cd. 47. Sk. 40. Sk. 34. Sk. Başarı Cd. 47. Sk. 40. Sk. 34. Sk. )


Yaylacık ( 44/1. Sk. Başarı Erdem Cd. 44/1. Sk. Başarı Erdem Cd. )

Kesinti saati: 1:45 - 2:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Yaylacık ( 37. Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Başarı 55. Sk. 53. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 36. Sk. 163. Sk. 37. Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Başarı 55. Sk. 53. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 36. Sk. 163. Sk. )

Adatepe ( 19. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/1. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 47. Sk. 9. Sk. Başarı Başarı Cd. KIBRIS 19. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/1. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 47. Sk. 9. Sk. Başarı Başarı Cd. KIBRIS )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Laleli ( Onat Cd. Menderes Cd. 429. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 404. Sk. 401 399/1. Sk. 399. Sk. 397. Sk. Onat Cd. Menderes Cd. 429. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 404. Sk. 401 399/1. Sk. 399. Sk. 397. Sk. )

Güven ( 390. Sk. 393. Sk. 395. Sk. 397. Sk. 397/1. Sk. 397/2. Sk. 398. Sk. 400. Sk. 402. Sk. Menderes Cd. 390. Sk. 393. Sk. 395. Sk. 397. Sk. 397/1. Sk. 397/2. Sk. 398. Sk. 400. Sk. 402. Sk. Menderes Cd. )

Hürriyet ( Menderes Cd. 463/1. Sk. 459. Sk. 457. Sk. Menderes Cd. 463/1. Sk. 459. Sk. 457. Sk. )

Kesinti saati: 13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları