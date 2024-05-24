İzmir’de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Cuma 2024 elektrikler saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Menderes ( Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda 154/1. Sk. 353. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 157/1. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 118. Sk. Erdem Gazi Osman Paşa Cd. Halk Cd. Seyfi Demirsoy Cd. 152. Sk. 149/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 147. Sk. 146/7. Sk. 146/6. Sk. 146/5. Sk. 146. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 122/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda 154/1. Sk. 353. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 157/1. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 118. Sk. Erdem Gazi Osman Paşa Cd. Halk Cd. Seyfi Demirsoy Cd. 152. Sk. 149/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 147. Sk. 146/7. Sk. 146/6. Sk. 146/5. Sk. 146. Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 122/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. )
Barış
Adatepe ( Başarı Cd. 47. Sk. 40. Sk. 34. Sk. Başarı Cd. 47. Sk. 40. Sk. 34. Sk. )
Yaylacık ( 44/1. Sk. Başarı Erdem Cd. 44/1. Sk. Başarı Erdem Cd. )
Kesinti saati: 1:45 - 2:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Yaylacık ( 37. Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Başarı 55. Sk. 53. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 36. Sk. 163. Sk. 37. Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Başarı 55. Sk. 53. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 36. Sk. 163. Sk. )
Adatepe ( 19. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/1. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 47. Sk. 9. Sk. Başarı Başarı Cd. KIBRIS 19. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 29/1. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 47. Sk. 9. Sk. Başarı Başarı Cd. KIBRIS )
Kesinti saati: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Laleli ( Onat Cd. Menderes Cd. 429. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 404. Sk. 401 399/1. Sk. 399. Sk. 397. Sk. Onat Cd. Menderes Cd. 429. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 404. Sk. 401 399/1. Sk. 399. Sk. 397. Sk. )
Güven ( 390. Sk. 393. Sk. 395. Sk. 397. Sk. 397/1. Sk. 397/2. Sk. 398. Sk. 400. Sk. 402. Sk. Menderes Cd. 390. Sk. 393. Sk. 395. Sk. 397. Sk. 397/1. Sk. 397/2. Sk. 398. Sk. 400. Sk. 402. Sk. Menderes Cd. )
Hürriyet ( Menderes Cd. 463/1. Sk. 459. Sk. 457. Sk. Menderes Cd. 463/1. Sk. 459. Sk. 457. Sk. )
Kesinti saati: 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları