İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

BORNOVA
27.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ,ALTINDAĞ,SERİNTEPE MAHALLESİ,ZİYAPAŞA, KEMALPAŞA CADDELERİ,211,238,299,362,364, 4701,4710,4711,4713,4714,4715,4716,4717,4640,4641,4642, 4644,4645,4646,4647,4648,4664,4181, 4185,4187,4189,4195,4195/1,4197,4199,4203, 4226, 4236, 4250,4252,4268/2,5603,5604,5605,5607, 5609,5612,5618 SOKAKLAR VE CİVARI
27.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,5711/4-6-7-9-11-13-15-17-19-21-23,5712,5712/1,5717,5711/23,701, 711/4,5,6,7,9,711/3-1,710,712 SOKAKLAR VE CİVARI
27.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMKULE,ALTINDAĞ MAHALLELERİ,507,505,505/1,509,511,556,558,551,553,570/1,570,579,525,533, 578,519,574,519/1,3,572,563,564,507/1,515,517,566,4216,4728-4709-4713/8 SOKAKLAR,ALTINDAĞ GAYRİM.GELİŞ.YATIR.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
27.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SERİNTEPE,ZAFER MAHALLELERİ,KIVANÇ CADDESİ,339,375,377,393,398,400,507,513,552,4287,4291, 4293,4293/1,4316,4322,4322/1,4323,4330,4331/1,4333,4335,4337, 4341,4343,4345,4347,4370,4372, 4374,4378,4380,4382,4384,4386,4406,4527 SOKAKLAR VE CİVARI