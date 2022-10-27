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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 27 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:19
İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte bugün 27 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

BAYRAKLI

27.10.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1620-6-7-11-15-17 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

BORNOVA

27.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ,ALTINDAĞ,SERİNTEPE MAHALLESİ,ZİYAPAŞA, KEMALPAŞA CADDELERİ,211,238,299,362,364, 4701,4710,4711,4713,4714,4715,4716,4717,4640,4641,4642, 4644,4645,4646,4647,4648,4664,4181, 4185,4187,4189,4195,4195/1,4197,4199,4203, 4226, 4236, 4250,4252,4268/2,5603,5604,5605,5607, 5609,5612,5618 SOKAKLAR VE CİVARI
27.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,5711/4-6-7-9-11-13-15-17-19-21-23,5712,5712/1,5717,5711/23,701, 711/4,5,6,7,9,711/3-1,710,712 SOKAKLAR VE CİVARI
27.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMKULE,ALTINDAĞ MAHALLELERİ,507,505,505/1,509,511,556,558,551,553,570/1,570,579,525,533, 578,519,574,519/1,3,572,563,564,507/1,515,517,566,4216,4728-4709-4713/8 SOKAKLAR,ALTINDAĞ GAYRİM.GELİŞ.YATIR.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
27.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SERİNTEPE,ZAFER MAHALLELERİ,KIVANÇ CADDESİ,339,375,377,393,398,400,507,513,552,4287,4291, 4293,4293/1,4316,4322,4322/1,4323,4330,4331/1,4333,4335,4337, 4341,4343,4345,4347,4370,4372, 4374,4378,4380,4382,4384,4386,4406,4527 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

BUCA

27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE DİCLE MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK 841/1,819,858,853,862,864,866,851/1 SOKAK VE CİVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 27 Ekim Perşembe

ÇEŞME

27.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINYUNUS MAHALLESI 3434, 3441, 3450, 3469 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

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