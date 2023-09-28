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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri ilçe ilçe paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 28 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 11:32 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 11:36

İzmir’de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Elektriklerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 28 Eylül Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahalleler:KADIKÖY ( KADIKÖY KÖYÜ İÇ YOLU )

Kesinti süresi:9:00 - 15:00

İzmir’de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahalleler:ÇİFTLİKKÖY ( MANDIRAS )

Kesinti süresi: 9:00 - 16:00

İzmir’de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahalleler:MENDERES ( ERDEM )
YAYLACIK ( 173. SK. )

Kesinti süresi:9:00 - 12:00

Kesinti yaşanacak mahalleler:ÇAMLIKULE ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

Kesinti süresi:9:00 - 15:00

Kesinti yaşanacak mahalleler:AKINCILAR ( 522. SK. 524/1. SK. 534. SK. 536. SK. 540. SK. 540/1. SK. 542. SK. 544. SK. 546. SK. 546/1. SK. 548. SK. 551. SK. 555. SK. 557. SK. 558. SK. 559. SK. AKDOĞAN CD. )

Kesinti süresi:8:00 - 14:00

Kesinti yaşanacak mahalleler:AKINCILAR ( 506. SK. KOŞUYOLU CD. )
EFELER ( 304. SK. 311. SK. 324. SK. 325/1. SK. 326. SK. 328. SK. 334. SK. 506/5 Sk. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD. CEMİL ŞEBOY CD. KOŞU YOLU KOŞUYOLU CD. )

İNKILAP ( 506. SK. )

Kesinti süresi: 8:00 - 14:00

Kesinti yaşanacak mahalleler:AYDOĞDU ( 1265. SK. 1266. SK. YAHYA KEMAL BEYATLI CD. )

BARIŞ ( 299. SK. 302/1. SK. 333. SK. 366/2. SK. Adnan Kahveci Cd. )

Kesinti süresi: 8:00 - 14:00

Kesinti yaşanacak mahalleler:SEYHAN

Kesinti süresi: 9:00 - 14:00

İzmir’de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yaşanacak mahalleler:ALAÇATI ( 16018. SK. 16021. SK. 16022. SK. 16023. SK. 16024. SK. 16031. SK. 16105. SK. )

Kesinti süresi: 9:00 - 15:00

Kesinti yaşanacak mahalleler:ARDIÇ ( 5422/1. SK. 5423. SK. 5430. SK. 5431. SK. )

Kesinti süresi: 9:00 - 14:00

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