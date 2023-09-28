İzmir’de elektrik kesintisi! 28 Eylül Perşembe elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler:MENDERES ( ERDEM )
YAYLACIK ( 173. SK. )
Kesinti süresi:9:00 - 12:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:ÇAMLIKULE ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )
Kesinti süresi:9:00 - 15:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:AKINCILAR ( 522. SK. 524/1. SK. 534. SK. 536. SK. 540. SK. 540/1. SK. 542. SK. 544. SK. 546. SK. 546/1. SK. 548. SK. 551. SK. 555. SK. 557. SK. 558. SK. 559. SK. AKDOĞAN CD. )
Kesinti süresi:8:00 - 14:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:AKINCILAR ( 506. SK. KOŞUYOLU CD. )
EFELER ( 304. SK. 311. SK. 324. SK. 325/1. SK. 326. SK. 328. SK. 334. SK. 506/5 Sk. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD. CEMİL ŞEBOY CD. KOŞU YOLU KOŞUYOLU CD. )
İNKILAP ( 506. SK. )
Kesinti süresi: 8:00 - 14:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:AYDOĞDU ( 1265. SK. 1266. SK. YAHYA KEMAL BEYATLI CD. )
BARIŞ ( 299. SK. 302/1. SK. 333. SK. 366/2. SK. Adnan Kahveci Cd. )
Kesinti süresi: 8:00 - 14:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:SEYHAN
Kesinti süresi: 9:00 - 14:00