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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (6 Kasım Pazartesi) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de Balçova, Bergama, Çeşme, Karabağlar, Çiğli, Karaburun, Narlıdere, Konak, Menderes, Selçuk, Narlıdere, Seferhisar ve Selçuk ilçelerinde uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 6 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 12:25

İzmir’de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. İzmir'de de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BALÇOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: TELEFERİK ( CAN YÜCEL SARIPINAR SK. SERHAT SK. UTKAN ZİGANA CAN YÜCEL SARIPINAR SK. SERHAT SK. UTKAN ZİGANA )

TELEFERİK

TELEFERİK ( ANIL CAN YÜCEL CEREN SK. ESRA YAŞAR ANIL CAN YÜCEL CEREN SK. ESRA YAŞAR )

ÇETİN EMEÇ ( KADİR PAŞA SK. KADİR PAŞA SK. )

TELEFERİK ( ESRA YAŞAR ESRA YAŞAR )

ÇETİN EMEÇ ( AYHAN IŞIK AZİZ NESİN BÖRKLÜCE MUSTAFA BÖRKLÜCE MUSTAFA SK. GÜVENEVLER SK. KADİR PAŞA SK. KANİJE SK. MÜRSEL PAŞA MÜRSEL PAŞA SK. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI RÜSTEM PAŞA SK. YAREN SK. AYHAN IŞIK AZİZ NESİN BÖRKLÜCE MUSTAFA BÖRKLÜCE MUSTAFA SK. GÜVENEVLER SK. KADİR PAŞA SK. KANİJE SK. MÜRSEL PAŞA MÜRSEL PAŞA SK. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI RÜSTEM PAŞA SK. YAREN SK. )

ÇETİN EMEÇ ( BÜLBÜLCÜK SK. DR. FERİT SK. MEHMET İNCE BÜLBÜLCÜK SK. DR. FERİT SK. MEHMET İNCE )

TELEFERİK ( ANIL ATA CD. DR. FERİT SK. ESRA YAŞAR KOÇ SK. ÖZSAĞLIK SK. SARIPINAR SK. ŞAKAYIK UZUN HASAN SK. ANIL ATA CD. DR. FERİT SK. ESRA YAŞAR KOÇ SK. ÖZSAĞLIK SK. SARIPINAR SK. ŞAKAYIK UZUN HASAN SK. )

ÇETİN EMEÇ ( ATA BÜLBÜLCÜK SK. F. MUHİTTİN SK. FAHRETTİN ALTAY SK. FETHİ BEY SK. FETHİ OKYAR SK. FEVZİ CAKMAK SK. GÖKÇEN EFE K. SÜLEYMAN SK. ATA BÜLBÜLCÜK SK. F. MUHİTTİN SK. FAHRETTİN ALTAY SK. FETHİ BEY SK. FETHİ OKYAR SK. FEVZİ CAKMAK SK. GÖKÇEN EFE K. SÜLEYMAN SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: AHMETBEYLER ( AHMETBEYLER KÖYÜ İÇ YOLU )

ÇİTKÖY ( AHMETBEYLER KÖYÜ İÇ YOLU TURANLI YOLU )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: FATİH ( 2. GEÇİT SK. ADNAN MENDERES BLV. ANAFARTALAR BEGONYA SK. GÜR SK. NEŞE SK. SARDUNYA SK. )

GAZİOSMANPAŞA ( 3. SK. NAFİZ BEY CD. )

MALTEPE

Kesinti saati: 8:00 - 9:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: FATİH ( GÜR SK. MEVLANA CD. NEŞE SK. SARDUNYA SK. )

GAZİOSMANPAŞA ( 102 3. SK. HASAN ÇELEBİ CD. NAFİZ BEY CD. SAKA SK. SELÇUKBEY SEYFİ BEY SK. YAYHA SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: FATİH ( 31. SK. BEGONYA SK. )

GAZİOSMANPAŞA ( ADNAN MENDERES BLV. SEMA SEMİYE SEMİYE SK. YAYHA SK. )

Kesinti saati: 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: GAZİOSMANPAŞA

Kesinti saati: 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: GERMİYAN

ILDIR ( 37200. SK. 37201. SK. 37202. SK. 37207. SK. )

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: ÇAMLI

PAYAMLI ( ARIKDAMI BAYRAM ÇELEBİ ÇINAR DALYAN DEDE MEZARI GAZİ )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: ÇAMLI

PAYAMLI ( ARIKDAMI BAYRAM ÇELEBİ ÇINAR DALYAN DEDE MEZARI GAZİ GÜLSÜM PINARI KAYA KAYA PINARI KISIKLAR KUYU KUYU ÜSTÜ ÇIKMAZI KUZEY KÜÇÜKKAYA OKUL SEYRAN UZUNCA HARMAN VALİ KAZIM DİRİK )

Kesinti saati: 1:00 - 6:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: PAYAMLI ( ARIKDAMI BAYRAM ÇELEBİ ÇINAR DALYAN DEDE MEZARI GAZİ GÜLSÜM PINARI KAYA KAYA PINARI KISIKLAR KUYU KUYU ÜSTÜ ÇIKMAZI KUZEY KÜÇÜKKAYA OKUL SEYRAN UZUNCA HARMAN VALİ KAZIM DİRİK )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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