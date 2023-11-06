İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Kasım Pazartesi elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (6 Kasım Pazartesi) hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de Balçova, Bergama, Çeşme, Karabağlar, Çiğli, Karaburun, Narlıdere, Konak, Menderes, Selçuk, Narlıdere, Seferhisar ve Selçuk ilçelerinde uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 6 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...