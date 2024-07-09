İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Bölcek ( LEVENT Altın Sk. Aralık Sk. Arifler Sk. Atatürk Cd. EDİP Barbaros Cd. Belediye Cd. ŞAFAK Cami Sk. Cömertler Sk DİNÇLER Filiz Sk. Garaj Cd. Gözde Hatipler Sk. Kahramanlar Cd. Kanarya Sk. Kara İncir Sk. Karadeniz Sk. Karaman Sk. Karıncalı Cd. Koca İmam Cd. Kumlu Cd. Kumru Sk. Küçük Sk. Kırcalar Sk. Mithat Öz Cd. Mithatpaşa Cd. Namık Kemal Cd. Ortakuyu Sk. Ortaokul Cd. OĞUZ RAHMİ KÖKEN Saka Sk. Sakarya Cd. Savaş Sk. Tuncanlar Cd. Turabey Sk. Yapılar Sk. Yarıcı Sk. ÇETİNKAYA Çivi Kuyu Cd. CEVİZ İstiklal Cd. Çivi Kuyu eylem SELÇUK ÇIKMAZI DEMİREL AKDENİZ DESTAN ÇARŞI MEŞE ACET )
Ayaskent ( AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Bergama Cd. Cami 3. Sk. Cumhuriyet Cd. Dere Cd. 3. Sk. Doğancı Köyü İç Yolu Düğün Salonu Sk. Eğitmen Sk. Eşref Bitlis Cd. Gazi Halil İbrahim Tulu Sk. Gazi Mehmet Şahin Sk. Gazi İsmail Sönmez Sk. Göçbeyli Yolu Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Kurtuluş Cd. Menderes Sk. Okul Cd. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Yeni Cd. 5. Sk. Yeni Cd. 7. Sk. Üzeyir İnce Sk. İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. )
Göçbeyli ( 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bigalı Sk. Biçer Sk. Bölcek Cd. Cambazlar Sk. Cami Çk. Sk. Dallık Cd. Doğan Sk. Gani Sk. Gül Sk. Hüseyin Acar Cd. Hüseyin Demir Cd. Karacan Sk. Kartal Sk. Kazım Dirik Cd. Kemaller Sk. Kocapınar Sk. Kozluca Cd. Kumlukaya Sk. Kurtuluş Sk. Köy İçi Yol Menekşe Sk. Mescid Cd. Mezarlık Cd. Nar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Rahmi Bey Sk. Sağlık Sk. Selvi Sk. Serçe Sk. Tahir Sk. Tarla Yolu Yeni Sk. Yunus Emre Sk. Yılmaz Sk. Çakıl Sk. Çakırlar Sk. Çalışkan Sk. Çiçek Sk. İmam Ali Sk. )
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
Alibeyli ( Alibeyli Alibeyli Köyü İç Yolu )
Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Aşağıılgındere Köyü İç Yolu )
Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )
Durmuşlar ( Durmuşlar Durmuşlar Köyü İç Yolu )
Ilgıncaber ( Ilgıncaber Ilgındere Köyü İç Yolu )
Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu )
Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kozluca ( Kozluca Köyü İç Yolu KOZLUCA MERKEZ )
Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )
Sarıcalar ( SARICALAR Sarıcalar Sarıcalar Köyü İç Yolu )
Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )
Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )
Zağnoz ( Zağnos Zağnos Köyü İç Yolu )
Aziziye ( AZİZİYE AYASPAŞA )
Doğancı
Paşaköy
Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları