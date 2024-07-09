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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (9 Temmuz Salı 2024) İzmir'de elektrikler kesilecek mi? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. GDZ Elektrik kesintinin yaşanacağı ilçeleri tek tek duyurdu. İşte 9 Temmuz Salı İzmir'deki elektrik kesintisinin detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:51

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacağı araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ergenli ( Dereköy Yolu Ergenli Köyü Ergenli Köyü İç Yolu Kızıloba Yolu Öğretme )

Hisarlık ( Hisarlık Hisarlık Köyü İç Yolu HİSARLIK )

Kızıloba ( Kızıloba Köyü İç Yolu KIZILOBA ARA YOL kızıloba ara yol )

Alankıyı ( YÖRÜK Alankıyı Köyü Alankıyı Köyü İç Yolu Karşıyaka Küme Evleri Kocatarla Köy İç Yolu )

Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü Sarıyurt Köyü İç Yolu )

Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Gümüşpala ( 7033/2. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. 7030/2 7000 7030. Sk. 7032. Sk. )

Turan ( 1649. Sk. 1653. Sk. 1654. Sk. Turan Metro İstasyonu )

Muhittin Erener ( 2178/1. Sk. 2190. Sk. 2188. Sk. 2186/1. Sk. 2186. Sk. 2185. Sk. 2184. Sk. 2180. Sk. 2179. Sk. 2178/2. Sk. 2178. Sk. 2176/1. Sk. 2176. Sk. 2175. Sk. 2174/2. Sk. 2174. Sk. 2168/1. Sk. 2168. Sk. 2166/5. Sk. 2165/2. Sk. 2142/2. Sk. 2124/5. Sk. 2124/4. Sk. 2124/3. Sk. 2124/2. Sk. 2124/1. Sk. 2104. Sk. 2097. Sk. 2194 1615/9 )

Cengizhan ( 2188/8. Sk. 2188/7. Sk. 2188/1. Sk. 2187. Sk. 2182. Sk. 2181/3. Sk. 2181/2. Sk. 2181/1. Sk. 2181. Sk. 1615/12. Sk. 1615/11. Sk. )
Cengizhan

Postacılar ( 1847/28. Sk. 7465. Sk. 7467. Sk. 7467/1. Sk. 7467/2. Sk. 7610. Sk. 7610/1. Sk. 7610/2. Sk. Girne Girne Blv. )

Soğukkuyu ( 1847/16. Sk. 1847/21. Sk. 1847/22 )
Gümüşpala ( 7005/1. Sk. 7010. Sk. 7011. Sk. 7015. Sk. 7014. Sk. 7014/1. Sk. 7013. Sk. 7005/2 7012. Sk. 7005. Sk. )
Soğukkuyu ( 1847/18. Sk. 1847/22 1847/24. Sk. 1847/25. Sk. 1847/26. Sk. Girne Blv. 1847/27. Sk. 1847/16. Sk. 1847/17. Sk. )

Postacılar ( 1844/16 )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Turan ( 1649. Sk. Anadolu )

Fuat Edip Baksı ( Zeki Yavaş Sk. Cüneyt Sivarioğulları Sk. Adil Akçamlı Sk. 1659. Sk. 1647. Sk. 1617. Sk. 1614. Sk. 1613. Sk. )

Bayraklı ( Cüneyt Sivarioğulları 1642. Sk. )

Kesinti saati: 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Bayraklı ( 1640. Sk. 1641. Sk. 1634. Sk. 1639. Sk. 1632. Sk. 1636. Sk. )

Kesinti saati: 12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Bölcek ( LEVENT Altın Sk. Aralık Sk. Arifler Sk. Atatürk Cd. EDİP Barbaros Cd. Belediye Cd. ŞAFAK Cami Sk. Cömertler Sk DİNÇLER Filiz Sk. Garaj Cd. Gözde Hatipler Sk. Kahramanlar Cd. Kanarya Sk. Kara İncir Sk. Karadeniz Sk. Karaman Sk. Karıncalı Cd. Koca İmam Cd. Kumlu Cd. Kumru Sk. Küçük Sk. Kırcalar Sk. Mithat Öz Cd. Mithatpaşa Cd. Namık Kemal Cd. Ortakuyu Sk. Ortaokul Cd. OĞUZ RAHMİ KÖKEN Saka Sk. Sakarya Cd. Savaş Sk. Tuncanlar Cd. Turabey Sk. Yapılar Sk. Yarıcı Sk. ÇETİNKAYA Çivi Kuyu Cd. CEVİZ İstiklal Cd. Çivi Kuyu eylem SELÇUK ÇIKMAZI DEMİREL AKDENİZ DESTAN ÇARŞI MEŞE ACET )


Ayaskent ( AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Bergama Cd. Cami 3. Sk. Cumhuriyet Cd. Dere Cd. 3. Sk. Doğancı Köyü İç Yolu Düğün Salonu Sk. Eğitmen Sk. Eşref Bitlis Cd. Gazi Halil İbrahim Tulu Sk. Gazi Mehmet Şahin Sk. Gazi İsmail Sönmez Sk. Göçbeyli Yolu Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Kurtuluş Cd. Menderes Sk. Okul Cd. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Yeni Cd. 5. Sk. Yeni Cd. 7. Sk. Üzeyir İnce Sk. İnönü Cd. Şehit Cengiz Topel Cd. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. )

Göçbeyli ( 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bigalı Sk. Biçer Sk. Bölcek Cd. Cambazlar Sk. Cami Çk. Sk. Dallık Cd. Doğan Sk. Gani Sk. Gül Sk. Hüseyin Acar Cd. Hüseyin Demir Cd. Karacan Sk. Kartal Sk. Kazım Dirik Cd. Kemaller Sk. Kocapınar Sk. Kozluca Cd. Kumlukaya Sk. Kurtuluş Sk. Köy İçi Yol Menekşe Sk. Mescid Cd. Mezarlık Cd. Nar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Rahmi Bey Sk. Sağlık Sk. Selvi Sk. Serçe Sk. Tahir Sk. Tarla Yolu Yeni Sk. Yunus Emre Sk. Yılmaz Sk. Çakıl Sk. Çakırlar Sk. Çalışkan Sk. Çiçek Sk. İmam Ali Sk. )

Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )

Alibeyli ( Alibeyli Alibeyli Köyü İç Yolu )

Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Aşağıılgındere Köyü İç Yolu )

Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )

Durmuşlar ( Durmuşlar Durmuşlar Köyü İç Yolu )

Ilgıncaber ( Ilgıncaber Ilgındere Köyü İç Yolu )

Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu )

Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Kozluca ( Kozluca Köyü İç Yolu KOZLUCA MERKEZ )

Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )

Sarıcalar ( SARICALAR Sarıcalar Sarıcalar Köyü İç Yolu )

Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )

Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )

Zağnoz ( Zağnos Zağnos Köyü İç Yolu )

Aziziye ( AZİZİYE AYASPAŞA )

Doğancı

Paşaköy

Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Salı elektrikler ne zaman gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kazımdirik ( 281/1. Sk. 283. Sk. )
Kazımdirik ( 281/1. Sk. 283. Sk. )
Kazımdirik ( 285. Sk. Ankara 281/1. Sk. 283. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Zafer ( 4374. Sk. 4376/1. Sk. 4404. Sk. Kemalpaşa 4347 4293. Sk. 4295. Sk. 4297. Sk. 4299. Sk. 4339. Sk. 4341. Sk. 4345. Sk. 4364. Sk. 4366. Sk. 4370. Sk. 4372. Sk. )

Koşukavak ( 4195/1. Sk. 4205. Sk. 4216/1. Sk. 4193. Sk. 4218/1. Sk. 4226. Sk. 4252/1 )

Birlik ( 4236. Sk. 4236/1. Sk. 4238. Sk. 4242. Sk. 4250. Sk. 4252. Sk. 4254. Sk. 4233/1. Sk. 4233. Sk. 4231. Sk. 4217. Sk. 4211/1. Sk. 4211. Sk. 4203. Sk. 4201. Sk. 4199. Sk. 4197. Sk. 4195. Sk. 4191. Sk. 4189. Sk. 4187. Sk. 4185. Sk. 4256. Sk. 4256/1. Sk. 4258. Sk. 4260. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4264. Sk. 4266. Sk. 4268 4268/1. Sk. 4268/2. Sk. Kemalpaşa Cd. )

Kesinti saati: 13:00 - 13:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Serintepe ( 4306. Sk. 4342. Sk. 4370. Sk. Kemalpaşa 4279. Sk. Kıvanç 4287. Sk. 4304. Sk. 4308. Sk. 4277. Sk. )

Zafer ( 4366. Sk. 4364. Sk. 4291 4362. Sk. 4374. Sk. 4372. Sk. KIVANÇ 4293. Sk. 4356. Sk. 4358. Sk. 4360. Sk. )

Kesinti saati: 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları