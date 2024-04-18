İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BAYINDIR'DA SU KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Buruncuk, Buruncuk ( Buruncuk Yolu Buruncuk Yolu )
Kesinti saati: 9:00 - 16:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Cumhuriyet Cd. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )
Hasköy ( Hasan Tahsin Sk. Hasköy Cami Sk. Inönü Sk. Kazım Karabekir Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Mezarlık Yolu Sk. Sazlık Sk. VALİ KAZIM DİRİK Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Şehit İbrahim Erince Cd. Adnan Menderes Sk. 11. Çk. Sk. 12. Çk. Sk. 13. Çk. Sk. 14. Çk. Sk. 15. Çk. Sk. 2. Çukaz Sk. 4. Çk. Sk. 5. Çk. Sk. 6. Çk. Sk. 7. Çk. Sk. 8. Çk. Sk. 9. Çk. Sk. )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET 451. Sk. Abdi Yalçın Cd. Arap Hasan Cd. Bayburt Sk. Cambazoğlu Sk. FEVZİ ÇAKMAK GÜZÇİÇEK MEVKİ Hacı Hasan Sk. Hacı Hüseyin Cd. Hasan Örs Sk. Kadı Hüseyin Sk. Kasapoğlu Sk. Mahmut İsmail Sk. Musluoğlu Sk. Necati Uza Cd. Nihat Yalçın Sk. Zeytinlik Sk. Çakır Osman Sk. Çam Hasan Sk. Özece Sk. )
Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Ayşe Hanım Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. KAZIM DİRİK Necati Şahin Cd. Park Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Mektep ( KARANFİL Köy İçi Yol Menemenli Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Vidin Sk. OKUL )
Necati Uza ( 1. Güzçiçek Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 2. Güzçiçek Sk. 201. Sk. Fulya Sk. GÜZÇİÇEK MEVKİ KARANFİL KOCA MEZARLIK Sümbül Sk. Zambak Sk. İstiklal Sk. )
Yeşilova ( CANLI İSTASYON )
Cumhuriyet ( Ömerbey Sk. Çalkarcı Çk. Yakapınar Sk. Sabribey Sk. Park Cd. Okul Çk. KAZIM DİRİK Esen Sk. Bahçe Sk. Ayşe Hanım Cd. Alibey Sk. )
Çırpı Cami ( Çam Hasan Sk. VALİ KAZIM DİRİK Nizamoğlu Sk. Kuloğlu Sk. FEVZİ ÇAKMAK Erçolak Sk. Cinaloğlu Sk. Hasan Örs Sk. )
Kızılcaova ( ASFALT ALTI 3001 KIZILCAOVA ATATÜRK Dere Sk. Cumhuriyet Cd. Cami Sok Cami 2. Sk. Bahçeli Evler Aktaş Sk. 4 EYLÜL İstiklal Sk. Özkan Sk. Soğuksu Mevki Sk. Okul Sk. Kırtepe Mevki Sk. Kurtuluş Cd. Gazi Sk. CANLI İSTASYON )
Dernekli
Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü İç Yolu Çiftçigediği Köyü 4 EYLÜL )
Arıkbaşı ( ARIKBAŞI HÜRRİYET İmamevi Sk. Çırpı İstasyon Sk. Yeşilçam Sk. Sevgi Yolu Sk. OKUL Hürriyet1 Sk. Göçmen Sk. HUZUR Cumhuriyet Sk. Cami1 Sk. Bahar Sk. Arıkbaşı Cd. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Akçam Sk. 4 EYLÜL ) Arıkbaşı ( Çırpı İstasyon Sk. HUZUR OKUL ŞEHİTLİK )
Çırpı Cami ( Çınar Çk. Örentepe Cd. Abdi Yalçın Cd. Cambazoğlu Sk. Cansızlar Sk. Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. Eski Değirmen Sk. FEVZİ ÇAKMAK Gazi Sk. Hasan Adanır Sk. Hasan Ali Çk. Karababa Sk. Kazım Karabekir Cd. Kemal Sk. Kuloğlu Sk. Lonca Civan Sk. Murat Hoca Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Sk. Saim Çavuş Sk. Sakızlıoğlu Sk. Salioğlu Sk. Sanayi Sk. VALİ KAZIM DİRİK )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET )
Mektep ( Alptekin Sk. FEVZİ ÇAKMAK ÇIRPI HAVUZBAŞI Konut Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Toplu Konut Sk. VALİ KAZIM DİRİK Vidin Sk. Yaşar Doğu Cd. Çırpı İstasyon Sk. Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. OKUL )
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
Çiftçigediği
Havuzbaşı
Kızılcaova Kızılcaova
Hasköy
Yeşilova Kızılcaova
Yeşilova
Hasköy
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti nedeni: Planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları