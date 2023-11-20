İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 20 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...