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Haberler Galeri İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 20 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:49

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de bugün (20 Kasım Pazartesi) ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ne kadar süre etkili olacağı, elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 20 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Pazartesi 2023
Kesinti ID : 2719045
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
GÜZELHİSAR

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Pazartesi 2023
Kesinti ID : 2716473
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
ADALET ( 1643/10. SK. 1643/11. SK. 1645. SK. 1645/14. SK. 1645/15. SK. 1645/17. SK. 1645/18. SK. 1645/19. SK. 1645/9. SK. MANAS )


Kesinti ID : 2716481
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
ADALET ( 1645/18. SK. 1645/20. SK. YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI)

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Pazartesi 2023
Kesinti ID : 2719028
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113. SK. 113/15. SK. 113/16. SK. 113/17. SK. 113/18. SK. )


Kesinti ID : 2719030
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113/19. SK. 113/22. SK. 113/26 ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU )


Kesinti ID : 2719032
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113/26 113/28. SK. 113/6. SK. )


Kesinti ID : 2719033
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
MERİÇ ( 5711/11. SK. 5711/13. SK. 5711/15. SK. 5711/17. SK. 5712. SK. )


Kesinti ID : 2719034
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113/9. SK. 124/1. SK. PARK İÇİ YOLU )


Kesinti ID : 2719036
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
MERİÇ ( 5711/11. SK. 5717. SK. )

İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Pazartesi 2023
Kesinti ID : 2716373
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
29 EKİM ( 2000. SK. 2255 2255/2. SK. )

KAYNAKLAR MERKEZ ( 2000. SK. 2072. SK. 2072/1. SK. 2076 SK. 2076. SK. 2076/1 2078 2080 SK. 2080. SK. 2081. SK. 2083 HASAN SAKA SK. )


Kesinti ID : 2719018
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
ÇAĞDAŞ ( 1111. SK. 1196. SK. 1281. SK. 1282. SK. 1283. SK. )

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