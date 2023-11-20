İzmir’de elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Kasım Pazartesi 2023
Kesinti ID : 2719028
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113. SK. 113/15. SK. 113/16. SK. 113/17. SK. 113/18. SK. )
Kesinti ID : 2719030
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113/19. SK. 113/22. SK. 113/26 ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU )
Kesinti ID : 2719032
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113/26 113/28. SK. 113/6. SK. )
Kesinti ID : 2719033
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
MERİÇ ( 5711/11. SK. 5711/13. SK. 5711/15. SK. 5711/17. SK. 5712. SK. )
Kesinti ID : 2719034
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
ERZENE ( 113/9. SK. 124/1. SK. PARK İÇİ YOLU )
Kesinti ID : 2719036
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
MERİÇ ( 5711/11. SK. 5717. SK. )