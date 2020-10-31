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Haberler Galeri İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:31
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.

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İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

Bayraklı ilçesindeki apartmanda AKUT'a ait K-9 köpekleriyle tarama çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde bir kediyi fark etti.

İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.

AA

İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
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