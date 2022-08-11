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İzmir'de Eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Meğer yıllarca fark edilmemiş
İzmir'de Eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Meğer yıllarca fark edilmemiş
Ege'nin incisi İzmir'de geçtiğimiz zamanlarda bilim insanları tarafından yeni bir bitki türü keşfedildi. Nif Dağı'nın zirvesinde yetişen bu bitki sayesinde Türkiye'deki Eşekkulağı cinsine ait çiçek türlerinin sayısı 12'ye yükseldi. Yıllarca Spil çayına benzetildiği için geç keşfedilen bu bitki eylül ayının ortalarında çiçekleniyor. İşte biyoçeşitlilik açısından büyük öneme sahip olan Efe çenberi bitkisinin keşfedilme detayları...
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 11:35
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:01
İzmir'de eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Yıllarca sipil çayına benzetildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'nda geçtiğimiz zamanlarda tespit edilen hanımeligiller ailesine ait bitki türü, bilim dünyasına kazandırıldı. işte keşfedilen bitki türünün keşfedilmesinin detayları... Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, 2018 yılında Nif Dağı'nın zirvesinde yaptığı çalışmalar sırasında farklı olduğunu düşündüğü bitkiyi inceledi.
İzmir'de eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Yıllarca sipil çayına benzetildi
Ekip bu konuda hazırladıkları bilimsel makaleyi Yeni Zelanda merkezli uluslararası hakemli dergi Phytotaxa'ya gönderdi. Dergide yayımlanan makaleyle bilim dünyasına kazandırılan bitkiye bölgede yaşayan efelerden yola çıkılarak "Efe çenberi", bilimsel olarak ise 2019 yılında vefat eden ve dünyaca tanınan bir sürüngen uzmanı olan Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "Kanautia goecmeni" adı verildi.
İzmir'de eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Yıllarca sipil çayına benzetildi
Bugüne kadar 60 civarında bitki keşfeden Prof. Dr. Hasan Yıldırım, verdiği roppörtajda söz konusu türün dünyadaki tek yarı çalımsı "Knautia" türü olduğunu belirterek, bu türün bilinen tek yayılış alanının Nif Dağı zirvesi olduğunu söyledi.
İzmir'de eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Yıllarca sipil çayına benzetildi
Yıldırım, "Efe çenberi"nin yaklaşık 1700-2 bin kadar bireye sahip olduğu, bu alandaki yol genişletme çalışmaları ve hayvan otlatmalarının bitki adına çok ciddi tahribata neden olduğunu aktardı.
İzmir'de eşekkulağı cinsinden bitki keşfedildi! Yıllarca sipil çayına benzetildi
Nif Dağı'nın bitkisel biyoçeşitlilik açısından önemli bir yer olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu alanın habitat bazında koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.