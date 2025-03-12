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İzmir'de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıkları Torbalı'ya dökülerek hem halkın sağlığı hem de çevrenin kirlenmesine sebep olmuştu. Olayın tespiti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak soruşturma başlatttı.

İHA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Gaziemir'de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının Torbalı'da boş bir alana dökülerek çevrenin kirletilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünü belirledi.

İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

Olayı fotoğraflarla belgeleyen ekipler, durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yazıyla bildirerek, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevre kirliliğine sebep olan olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

Yapılan açıklamada, Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca, olayla ilgili 2 hafriyat şirketi yetkilisi ve 4 hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında, 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı