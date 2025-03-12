İzmir’de eski kurşun fabrikası atıkları çevreye dökülmüştü! Savcılık soruşturma başlattı

Yapılan açıklamada, Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca, olayla ilgili 2 hafriyat şirketi yetkilisi ve 4 hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında, 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.