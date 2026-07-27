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İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor
İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kleopatra Koyu, berrak denizi, sakin atmosferi ve kalabalıktan uzak yapısıyla yaz aylarında huzurlu bir deniz keyfi arayanların rotasına giriyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için öne çıkan koy, turkuaz renkli suları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Kleopatra Koyu, doğal güzelliği ve sakin yapısıyla dikkat çekiyor. Güvercinlik Koyu olarak da anılan bölge, özellikle yoğun plajlardan uzaklaşmak isteyen ziyaretçilere huzurlu bir alternatif sunuyor.
Çeşme yarımadasında bulunan Kleopatra Koyu, Çeşme merkezden yaklaşık 15-20 dakika, Alaçatı'dan ise yaklaşık 20-30 dakika mesafede yer alıyor. Bölgeye ulaşımın son kısmında bazı dar ve bozuk yollar bulunabiliyor.
Berrak deniziyle öne çıkıyor
Kleopatra Koyu, turkuaz renkli ve temiz deniziyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Taşlık ve kayalık alanlar nedeniyle deniz ayakkabısı kullanmak önerilirken, koy şnorkel yapmak isteyenler için de uygun noktalar barındırıyor.
Sakin ve doğal bir ortam sunuyor
Büyük tesislerden uzak doğal yapısını koruyan koy, sessiz bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri. Kitap okumak, yüzmek ve gün batımını izlemek için ideal bir atmosfer sunuyor.
Gitmeden önce hazırlıklı olun
Koyda tesis ve market imkânları sınırlı olabileceği için ziyaretçilerin su, yiyecek, şemsiye ve havlu gibi ihtiyaçlarını yanlarında götürmesi tavsiye ediliyor. Doğal alanın korunması için çevre temizliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.
Yakın rotalarla gezi planı yapılabilir
Kleopatra Koyu'na gelenler, çevredeki Delikli Koy, Alaçatı, Çeşme Merkez ve Aya Yorgi Koyu gibi popüler noktaları da ziyaret ederek keyifli bir Çeşme rotası oluşturabilir.