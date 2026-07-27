  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kleopatra Koyu, berrak denizi, sakin atmosferi ve kalabalıktan uzak yapısıyla yaz aylarında huzurlu bir deniz keyfi arayanların rotasına giriyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için öne çıkan koy, turkuaz renkli suları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi :

İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Kleopatra Koyu, doğal güzelliği ve sakin yapısıyla dikkat çekiyor. Güvercinlik Koyu olarak da anılan bölge, özellikle yoğun plajlardan uzaklaşmak isteyen ziyaretçilere huzurlu bir alternatif sunuyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

Kleopatra Koyu nerede?

Çeşme yarımadasında bulunan Kleopatra Koyu, Çeşme merkezden yaklaşık 15-20 dakika, Alaçatı'dan ise yaklaşık 20-30 dakika mesafede yer alıyor. Bölgeye ulaşımın son kısmında bazı dar ve bozuk yollar bulunabiliyor.

İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

Berrak deniziyle öne çıkıyor

Kleopatra Koyu, turkuaz renkli ve temiz deniziyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Taşlık ve kayalık alanlar nedeniyle deniz ayakkabısı kullanmak önerilirken, koy şnorkel yapmak isteyenler için de uygun noktalar barındırıyor.

İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

Sakin ve doğal bir ortam sunuyor

Büyük tesislerden uzak doğal yapısını koruyan koy, sessiz bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri. Kitap okumak, yüzmek ve gün batımını izlemek için ideal bir atmosfer sunuyor.

İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

Gitmeden önce hazırlıklı olun

Koyda tesis ve market imkânları sınırlı olabileceği için ziyaretçilerin su, yiyecek, şemsiye ve havlu gibi ihtiyaçlarını yanlarında götürmesi tavsiye ediliyor. Doğal alanın korunması için çevre temizliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.

İzmir’de gizli kalmış cennet: Görenler bu güzelliğe hayran kalıyor: Gencinden yaşlısına herkes buraya gidiyor

Yakın rotalarla gezi planı yapılabilir

Kleopatra Koyu'na gelenler, çevredeki Delikli Koy, Alaçatı, Çeşme Merkez ve Aya Yorgi Koyu gibi popüler noktaları da ziyaret ederek keyifli bir Çeşme rotası oluşturabilir.