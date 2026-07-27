Gitmeden önce hazırlıklı olun

Koyda tesis ve market imkânları sınırlı olabileceği için ziyaretçilerin su, yiyecek, şemsiye ve havlu gibi ihtiyaçlarını yanlarında götürmesi tavsiye ediliyor. Doğal alanın korunması için çevre temizliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.