İzmir'de görenleri şok eden olay! Karın ağrısı şikayetiyle gitti 20 kilogramlık kitle çıktı

"EŞİM HAYATA YENİDEN BAĞLANDI"

Nilgün Demirel de eşinin karnındaki kitle nedeniyle hayat kalitesinin her geçen gün azaldığını, eylül ayından beri evden çıkmakta zorlandığını aktardı.

Eşinin risklerinden dolayı ameliyat olmaktan korktuğunu anlatan Demirel, "Ahmet Bey bu konuda eşime psikolojik destek de vererek onu ameliyata hazırladı. Ben eşimin karnında 20 kilogram bir ağırlık taşıdığını düşünmemiştim. Ameliyatı çok başarılı geçti. Eşim ve ailemiz yeniden doğmuş oldu. Daha önce hayat bizim için durmuş gibiydi ama şimdi yaşama yeniden bağlandık." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Ahmet Er de kitlenin karın içi yağ dokusundan kaynaklanan, bazen kötüleşebilen tümörden kaynaklandığını ifade ederek, "Bu kadar büyük kitleyi görünce tüm ameliyat ekibi şaşırdı. Her yeri sarmıştı. Hastanın böbreğini kaybetmemesi için çok dikkat ettik. 85 santimetre uzunluğunda 40 santimetre yüksekliğindeki kitleyi 3 parça halinde çıkardık." dedi.