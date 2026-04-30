  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
İzmir'de hava bir anda çakılacak! 1 Mayıs'ta plan yapanlar dikkat: Tüm yurtta hava değişiyor

İzmir'de hava bir anda çakılacak! 1 Mayıs'ta plan yapanlar dikkat: Tüm yurtta hava değişiyor

Kazakları çıkartın! Meteoroloji'den ezber bozan uyarı geldi. Yalancı bahar bitiyor, hava sert çakılıyor. Sıcaklıklar bir anda düşecek, dondurucu soğuk ve sağanak yağış yurda giriş yapacak. Mayıs ayında bazı illerde kar sürprizi bekleniyor. Peki İzmir'de hava kaç derece olacak? İllerde hava kaç derece olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Ülkemizde 25-28 derecelere kadar çıkan termometreler, yurdu etkisi altına alacak yeni sistemle birlikte sert bir düşüş yaşayacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir.

İşte 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları...

"Ankara 3 derece,
İstanbul 8 derece,
İzmir 7 derece,

Konya 7 derece,
Kocaeli 9 derece,
Bolu 2 derece,
Samsun 7 derece,
Trabzon 9 derece,

Tokat 5 derece,
Erzurum 1 derece,
Eskişehir 3 derece,
Afyonkarahisar 3 derece,
Balıkesir 4 derece,
Sivas 5 derece."

BUGÜN( 30 NİSAN PERŞEMBE) HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri, Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı