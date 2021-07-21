İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı