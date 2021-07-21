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Haberler Galeri İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batı kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:51
İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batısı, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

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İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 21 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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