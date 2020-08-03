İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...