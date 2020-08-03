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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17
İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

EGE

Genellikle az bulutlu ve açık, öğleden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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