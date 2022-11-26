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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:01
İzmir’de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısı ile doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? 26 Kasım Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra doğu ve güney kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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