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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 14 Ocak Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:02 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:07
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

NİĞDE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe