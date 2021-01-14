İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 14 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 14 Ocak Perşembe hava durumu...