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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bingöl çevreleri, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere sabah saatlerinde Hakkeri ve Şırnak'ın yükseklerinde, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 18 Şubat Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:40 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:45
İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karlakarışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri kar yağışlı, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu

MANİSA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere son dakika kar uyarısı! 18 Şubat Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinden itibaren Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, -2°C

Parçalı bulutlu

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