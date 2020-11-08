İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadırda kalıyor. Yıkıcı depremin korona virüs pandemisine denk gelmesi nedeniyle depremzedeler, hem yaşam mücadelesi hem de korona virüs mücadelesi veriyor.
Giriş Tarihi: 8 Kasım 2020 Pazar 13:36Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2020 Pazar 13:36
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İzmir'de hem yaşam hem pandemi mücadelesi
İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Depremin en çok hasara uğrattığı Bayraklı ilçesinin korona virüs haritası adeta kırmızıya bürünürken, çadırlarda kalan vatandaşların korona virüse yakalanmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Çadırlar ve ortak tuvalet ve duş kabinlerini dezenfekte edilirken, AFAD tarafından da çadır alanları girişinde ateş ölçümü, dezenfektan sıkımı ve maske dağıtımı yapılıyor.
"KORONA VİRÜSTEN KORUNMAYA ÇALIŞIYORUZ" Evi ağır hasarlı olduğu için çadırda kaldıklarını belirten Şamile Koç, "Alanları her gün dezenfekte ediyorlar. Temiz olmaya çalışıyoruz, korona virüsten korunmaya çalışıyoruz, insanlarla iç içe olmamaya özen gösteriyoruz. Çadırlara dezenfektan verdiler. Biz de maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Binamız hasar gördüğü için eve giremiyoruz. Çadırda kalmak durumundayız. Binadaki herkes taşındı. Allah'ın takdiri bu. Elimizden bir şey gelmez. Beklenmedik bir anda bu şeyleri yaşadık" dedi.
İzmir'de hem yaşam hem pandemi mücadelesi
"SIK SIK DEZENFEKTE EDİYORLAR" Evinde ağır hasar meydana gelen bir diğer depremzede Gülnaz Yılmaz ise, "Evimiz ağır hasarlı, çadırda kalıyoruz. Burayı her zaman temizliyorlar, sık sık geliyorlar.
İzmir'de hem yaşam hem pandemi mücadelesi
Gıda ve temizlik konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Korona virüse karşı kendimizi temiz tutuyoruz. Sürekli sabunla ellerimizi yıkıyoruz. Kapı kolları temizleniyor. Maskemizi takıyoruz, çadırdan çıkmamaya dikkat ediyoruz. Korona virüsten korkuyoruz ancak şükür ki bizde çıkmadı" diye konuştu.