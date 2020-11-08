İzmir'de hem yaşam hem pandemi mücadelesi

"KORONA VİRÜSTEN KORUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Evi ağır hasarlı olduğu için çadırda kaldıklarını belirten Şamile Koç, "Alanları her gün dezenfekte ediyorlar. Temiz olmaya çalışıyoruz, korona virüsten korunmaya çalışıyoruz, insanlarla iç içe olmamaya özen gösteriyoruz. Çadırlara dezenfektan verdiler. Biz de maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Binamız hasar gördüğü için eve giremiyoruz. Çadırda kalmak durumundayız. Binadaki herkes taşındı. Allah'ın takdiri bu. Elimizden bir şey gelmez. Beklenmedik bir anda bu şeyleri yaşadık" dedi.