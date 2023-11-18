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Haberler Galeri İzmir'de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu

İzmir'de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir'de bugün sağanak yağış etkisini gösteriyor. Aniden bastıran yağış ile cadde ve sokaklar suyla dolarken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:57

İzmir’de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu

İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikteki sürücülerle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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İzmir’de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

İzmir’de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir cadde adeta göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İzmir’de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Öte yandan aralıklarla devam etmesi beklenen yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

İzmir’de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu
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