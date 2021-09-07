İzmir’de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, daha önceden aralarında cinsel taciz nedeniyle husumet olan ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri rastgele etrafa ateş açarken, bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki F.Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü.'nün (49) vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti.