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Haberler Galeri İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

İzmir'de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde husumetli oldukları ailenin evinin önüne gelen 2 kişi, pompalı tüfekle 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 20:53 Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 20:54
İzmir’de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, daha önceden aralarında cinsel taciz nedeniyle husumet olan ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri rastgele etrafa ateş açarken, bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki F.Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü.'nün (49) vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti.

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İzmir’de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı. Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

1 YAŞINDAKİ BEBEĞİN VÜCUDUNA 7 SAÇMA İSABET ETTİ
Olayın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İzmir’de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

Meydana gelen silahlı saldırıda kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 saçma isabet ettiği öğrenilen 1 yaşındaki F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İzmir’de husumetlilerinden aileye silahlı saldırı

Olayın ardından bölgede polis ekipleri çalışmalarını yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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