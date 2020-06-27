İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. İzmir'de de korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binalara girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken adaylara maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelerek kapıda bekleyen öğrenciler, sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Sınav görevlileri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınava girecek adayların ve velilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.