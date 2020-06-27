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Haberler Galeri İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

İzmir'de YKS heyecanı devam ediyor. Binlerce öğrenci üniversite hayallerine ulaşmak için, sabahın erken saatlerinde, sınava girecekleri okullara geldi. Aleyna Üzer isimli bir aday da, sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile geldi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:50
İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

İzmir'de on binlerce üniversite adayı, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı. Öğrenim hayatlarını etkileyecek sınav öncesi adaylar ve veliler büyük heyecan yaşadı. Aleyna Üzer isimli aday, sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile geldi.

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İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. İzmir'de de korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binalara girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken adaylara maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelerek kapıda bekleyen öğrenciler, sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Sınav görevlileri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınava girecek adayların ve velilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

ÖĞRENCİ VE VELİLER HEYECANLIYDI
Sınava girecek olan öğrencilerden İlknur Aydemir, sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerinden bahsederek, öğrenim hayatına Ege Üniversitesinde devam etmek istediğini söyledi. Aydemir, "Hazırlık dönemi iyi geçti ancak şu an çok heyecanlıyım. Pandemi nedeniyle bir korku var ama umudum da var. Hazırlık döneminde evde kaldığımız için kötü bir dönem geçirdik.

İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

Normalde kütüphanelerde çalışmaya alışık olduğumuz için ya da okul veya dershanelerde oluyoruz. Evde kapalı olma durumu olumsuz anlamda bir baskı oluşturdu. Sınava gireceğim yer olan Ege Üniversitesine girmek istiyorum" dedi.
İkiz çocuklarını sınava uğurladığını belirten veli Zeynep Batınerk ise, "İkiz çocuklarımı sınava uğurladım. Onlara belli etmemeye çalıştım ama en az onlar kadar zorlandım. Korona sürecinde hazırlanmaları zor oldu ama alıştılar. Başta elbette ki isyanları oldu; belirsizlik canlarını sıktı ama aştılar" diye konuştu

İzmir'de ilginç görüntüler! Sınava papağanı ile geldi

Öte yandan bugün yapılacak YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
IHA

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