  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

İzmir'de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

İzmir'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? İzmir'de ilk sahur saat kaçta olacak? soruları Ramazan ayına birkaç gün kala araştırılıyor. Onbir ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Dayanışma ve paylaşmanın daha da yoğun yaşanacağı bu mübarek ayda vatandaşlar bulundukları illerin imsakiyelerini araştırıyor. Peki İzmir'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet verilerine göre 2023 İzmir Ramazan imsakiyesi...

Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 15:38 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 15:53
İzmir’de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

İzmir iftar ve sahur saatleri merakla araştırılıyor. İslam alemi için en önemli aylardan olan ve Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran Ramazan ayında en çok araştırılanların başında iftar ve sahur saatleri geliyor. Peki bu sene İzmir'de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İşte Diyanet'in takvimine göre 2023 İzmir iftar ve sahur saati...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İzmir başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2023 yılı İmsakiye takvimini yayınladı. İzmir 2023 İmsakiyesine göre ilk imsak vakti saat 05:42'da giriyor. İzmir ilk iftarı da 23 Mart Perşembe akşamı saat 19:32'de açacak.

İzmir’de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne "şek günü" denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

İzmir’de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?
Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).
Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

İzmir’de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? Diyanet 2023 İzmir imsakiye...

Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır?
Uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan'da oruç tutmayabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 404). Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verir. Konuyla ilgili âyet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: "Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse), o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara, 2/184). Fidye verecek gücü olmayanlar ise bu imkânı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396).

  • SON DAKİKA