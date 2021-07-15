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Haberler Galeri İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

Trafikte cinayet! İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi. Öldürülen kadının sosyal medya paylaşımı ise yürek burktu. Polise cinayeti kendisinin işlediğini ihbar eden kişi, Karabağlar'da bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:27 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:29
İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan Y.K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

KENDİSİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Y.K., kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevreyolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Y.K.'yi gözaltına aldı.

İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAHRETTİ

Öte yandan Y.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatun Özsoy'un sosyal medya hesabından, yaklaşık iki ay önce yaptığı "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" yazılı paylaşımı yürek burktu. Talihsiz kadının üç ay önce de "Belki bir gün yaşlanacağım, ama asla büyümeyeceğim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Motosikletiyle seyir halindeyken öldürüldü

Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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