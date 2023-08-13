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İzmir'de kan donduran olay! Genç kadının cesedi boş arazide bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde 26 yaşındaki bir çocuk annesi Damla Evren'in cesedi boş bir arazide bulundu. Eşinden kısa bir süre önce ayrılan Evren'in intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği araştırılıyor.
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Buca ilçesi Şirinkapı Mahallesi Pazaryeri yakınındaki boş arazide hareketsiz halde yatan kadın olduğunu gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Damla Evren'e ait olduğu belirlenen cesedin yanında kalp ritim bozukluğu ilacı bulundu. İlaçlara incelenmek üzere el konuldu.
Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ya da darp izi olmayan Evren'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.